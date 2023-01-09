員林公所14日書法家揮毫送春聯 燈會布置華燈初上

彰化縣員林市公所將於1月14日上午在市公所前廣場舉辦「玉兔迎春幸福員林送春聯」活動，由員青藝術協會20位書法家齊聚現場揮毫寫春聯送給民眾，而員林燈會也將在1月20日於員林公園主燈區舉辦點燈儀式，最近各燈區都在佈置試燈中。

員林書法名家寫春聯送春聯活動預定14日上午9點30分起發放號碼牌，限量900份發完為止，還有年畫拓印專家溫文卿老師現場創作，精心刻製的門神版畫，及畫家江慶章師生提供栩栩如生的花竹、動物畫扇展示，讓民眾感受濃濃年味。

14日還安排包括靜修國小的旗鼓陣、員東國小太鼓、饒明國小南獅、員林國小扯鈴、育英國小獨輪車、明湖國小跳鼓陣、僑信國小武術、青山國小太極功夫扇、東山國小太鼓、大同國中武術等10所學校演出。

員林市長游振雄表示，市公所今年舉辦的員林燈會，將於1月20日在員林公園主燈區辦點燈儀式，2月4日有元宵晚會，最近已將兔年主燈進駐員林公園佈置，還有其他光環境布置將陸續設置於三角公園、鳳梨公園、百果山中心公園、火車站等地，並在光明街等周邊街道布置繽紛燈飾增添年節、元宵喜氣，歡迎各地民眾來員林賞燈會、拿古仔燈、逗陣過好年。