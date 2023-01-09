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二林基督教醫院連3天義賣 年節大魚大肉衛教如何護腎

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
二林基督教醫院今天起一連三天在一樓陽光迴廊舉辦「玉兔迎春愛傳揚」公益慈善義賣活動，還有幫薩克斯風樂團表演。圖／二基提供
二林基督教醫院今天起一連三天在一樓陽光迴廊舉辦「玉兔迎春愛傳揚」公益慈善義賣活動，還有幫薩克斯風樂團表演。圖／二基提供

彰化縣二林基督教醫院今天起到11日在一樓陽光迴廊舉辦「玉兔迎春愛傳揚」公益慈善義賣活動，為弱勢團體與病患籌募慈善基金，讓弱勢病患能安心就醫。腎臟科醫師王致達進行腎臟病衛教，提醒大家養成適當的飲食和生活習慣，以避免腎臟病上身都不自覺。

二林基督教醫院今天起一連三天的義賣活動，在竹塘薩幫薩克斯風樂團表演下拉開序幕，還有竹塘老人會總幹事詹達雄等人寫春聯，民眾憑門診單即可兌換一組春聯。

二基義賣活動時間是9日到11日，每天上午8點半到下午1點，為來籌募社工基金、社區健康基金及謝緯紀念基金，針對不同弱勢族群提供照顧與服務，也歡迎企業及社會團體參與，一起關懷弱勢族群。

二基醫院腎臟科醫師王致達今天也進行腎臟病衛教，他說，最近有一名45歲的病患李先生因做公司健檢，發現腎絲球過濾率（eGFR）為60 ml/min，已是第2期腎臟病，但李先生不解，他平常除了會熬夜外，沒有什麼不良習慣，也沒有不舒服，怎麼會已有腎臟病？

王致達說，腎臟是血液淨化的器官，腎功能退化和飲食生活習慣、及年紀漸長的退化均有關，慢性腎臟病分期是以腎絲球濾過率為依據一共分為五期，第一期的腎功能正常但有腎臟實質傷害，如蛋白尿或血尿；第二期是輕度慢性腎功能障礙且有腎臟實質傷害，到了第五期就是末期腎臟病變。

王致達說，要預防腎臟病，飲食要避免大魚大肉，少鹽、少調味料以及少加工品，養成適度運動習慣及戒菸，適度喝水，勿憋尿，並要建立正確用藥觀念，避免濫用草藥、偏方、及不明保健品。抗生素、止痛藥、免疫抑制劑、顯影劑等易導致腎毒性藥物，也須經醫師開立處方才使用。

二林基督教醫院今天起一連三天在一樓陽光迴廊舉辦「玉兔迎春愛傳揚」公益慈善義賣活動，為弱勢團體與病患籌募慈善基金。圖／二基提供
二林基督教醫院今天起一連三天在一樓陽光迴廊舉辦「玉兔迎春愛傳揚」公益慈善義賣活動，為弱勢團體與病患籌募慈善基金。圖／二基提供

腎臟病 生活習慣 義賣

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