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挑剩的刮刮樂！南投中年婦幸運刮中頭獎 百萬年終入袋
過年前夕，不少民眾買刮刮樂試手氣，南投埔里「鑫來也彩券行」曾開出5次百萬大獎，而有「百萬名店」之稱，最近又有民眾中了百萬頭獎，業者開心貼紅紙並表示，中獎婦人挑別人剩下的最後一張，現場刮開竟幸運獲得百萬，嗨翻全場。
「鑫來也彩券行」位在中山路與中華路口，先前曾開出3張春節百萬大紅包及2次100萬元刮刮樂，總是開出百萬頭獎，被當地民眾稱為「百萬名店」，最近再傳出有人花200元買「百萬年終獎金」刮刮樂，現場刮中100萬元，引發熱議。
該彩券行今也貼出狂賀紅紙，范姓業者表示，中獎者算是他們店內的老主顧，是名中年婦人，很常在下午3、4時到店裡買彩券或刮刮樂，中獎當時，她見架上有一張整排被選走、落單的「百萬年終獎金」刮刮樂，索性就掏200元買下。
婦人現場刮開那張「挑剩的」的刮刮樂，她刮開右上角獎區看到000跟「P」，心想沒中獎，沒刮開其他區就拿給店員掃QR Code電腦對獎，未料，電腦一掃，螢幕竟顯示「恭喜中獎！刮刮樂獎金超過授權，請至指定銀行兌獎。」
店員細看發現右上角的「P」，跟「T」、「O」才有組合，而英文代碼「TOP」就是中頭獎，未刮的右下果然出現3個100萬的阿拉伯數字，嗨翻全場。婦人難以置信再三詢問店員，確認真的中了100萬元後，開心直呼「這是最好的年終獎金！」
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