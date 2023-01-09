中市公有停車場春節暫停收費5天 民代籲延長實施

台中市部分公有停車場除夕到大年初四暫停收費5天，市議員黃馨慧今天建議因應春節連假10天，市府應延長實施，市府表示，仍將維持原來的優惠實施期限，以增加周轉率。

台中市長盧秀燕今天由副市長王育敏、民政局長吳世瑋等人陪同，拜訪國民黨籍市議員黃馨慧，受到黃馨慧服務團隊歡迎，黃馨慧則在過程中建議，由於今年春節連假10天，公有停車場暫停收費措施應延長。

農曆春節即將到來，黃馨慧表示，這次春節假期長達10天，交通局卻只規劃從除夕到大年初四，路邊、路外沒柵欄機的開單停車場不收費，而多數立體停車場卻因有商業考量或委外運營並不列入優惠範圍，對於返鄉遊子於大年初四後回家，市府優惠措施可能稍嫌「不友善」。

黃馨慧指出，平日台灣大道壅塞難行，遇到連假期間、百貨業者周邊道路塞車更嚴重，也建議市府交通局及早布置應對，還給市民一個「免塞車」春節假期。

雖然西屯區陸續完工啟用停車場，黃馨慧認為，百貨公司、逢甲夜市、秋紅谷公園等地，都是台中熱門景點，外地遊客及台中市民利用春節連假出遊，市府應有妥善交通規劃，大家才能團圓「好過年、過好年」。

台中市政府交通局表示，春節假期為提供民眾方便停車空間，在停車空間有限條件下，將增加停車格位的周轉率讓更多人使用，同時也考量歷年來的經驗及停車供需等專業分析，仍將維持除夕至大年初四，5天路邊、路外無柵欄機的停車場不收費。

交通局並宣布在春節期間將加強稽查民營停車場收費情形，呼籲業者依核准規定收費，民眾則可透過台中交通網APP查詢停車場費率，也可透過APP找尋路邊停車格位和停車場。