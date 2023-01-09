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八卦山大佛整修完工重新「亮」相 民眾直呼變年輕

中央社／ 彰化9日電

彰化八卦山大佛整修完工，鷹架拆除後重新亮相，民眾看到亮面黑紅色大佛直呼「變年輕了」，縣府文化局指出，整修後大佛經日曬雨淋，外觀會逐漸變暗沉，回到原來黑紅色。

根據彰化縣政府網站資料，位在彰化八卦山大佛風景區內的八卦山大佛，為一尊盤坐在4公尺高蓮花座上的釋迦牟尼佛，造形仿照日本鎌倉大佛，而大佛內部從蓮花座到佛頂分為6層，底層為小佛堂，2到5層設有塑像及解說佛陀一生事蹟的文字。

彰化八卦山大佛因外觀油漆脫落及內部漏水問題，民國109年展開修復工程，不過負責規劃業者所提設計圖有問題無法施工，業者不願重提設計圖，決定終止契約，修復工程半路喊停，文化局去年3月重新招標，由新業者得標施工。

文化局長張雀芬今天接受中央社記者訪問時說，為八卦山大佛修復工程搭設的鷹架已全部拆除，廠商也已提完工申請，文化局接下來要驗收。

張雀芬指出，有民眾反映大佛漆上亮面黑紅色後變年輕了，而上次大佛進行整修，原本使用黑紅色油漆，不過經日曬雨淋後，很多民眾都以為大佛是黑色的，這次整修考量到天氣因素，使用亮面黑紅色油漆，未來顏色會逐漸暗沉，回到原本的黑紅色。

張雀芬說，大佛完成驗收程序後，會通知財團法人彰化縣八卦山大佛風景協會，由協會把移出大佛的神像請回去，大佛整修工程雖完工，不過恐怕要等到農曆過年後，內部才能開放民眾參觀。

八卦山大佛 文化局

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