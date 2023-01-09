空汙還違規排放 彰化縣環保局開罰兩場所各25萬元
連日來，空氣品質不佳，彰化縣環保局為降低在地汙染累積問題，加強工廠稽查，3天來，分別在鹿港鎮及伸港鄉，查獲2家大型公私場所違反空氣汙染防制法，環保局將處以25萬元以上罰款。
彰化縣環保局指出，近日受東北季風挾帶境外汙染物影響，今天西半部為背風側，風速偏弱、擴散條件不佳，汙染物易累積，中部空品區為「橘色提醒」至「紅色警戒」等級，預計明天才會好轉。
彰化縣環保局立即啟動應變機制，透過中台灣區域治理平台，要求台中火力發電廠啟動相關空品不良應變作為，1月7日到9日已預先降載16,357MW，減緩中部空氣品質惡化，並通知縣內前72大公私場所執行空汙自主管理或友善降載，並派員稽查公私場所防制設備等，以減緩空氣品質進一步惡化。
環保局長江培根表示，本次空品不良主要受境外汙染傳輸影響，環保局加強查緝縣內工廠是否仍有於空品不良期間違規操作情形，從本月7日到10日配合執行中南區聯合稽查，分別在鹿港鎮及伸港鄉查獲2家大型公私場所違反空氣污染防制法，環保局將處25萬元以上罰款。
環保局呼籲民眾加強防護，減少在戶外劇烈活動，如需外出，建議搭乘大眾運輸工具並佩戴口罩，以維護健康。
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