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中市重劃區工程款民代籲清查 市府：依法行政

中央社／ 台中9日電

台中市有20多個重劃區，國民黨市議員黃仁今天召開記者會呼籲市府清查各重劃區工程款是否浮報，市府表示，對於自辦及公辦市地重劃都依法監督審查，一切依法行政。

黃仁下午在市議會召開記者會指出，台中市20年來，有20多個公辦和自辦重劃區，因為土地價值翻倍，所以讓地主、地上物擁有者和開發商之間產生利益衝突，引發不少訴訟，他要求台中市政府全面清查重劃區工程款是否有浮報問題。

台中市地政局以文字稿回應表示，自辦市地重劃根據平均地權條例第58條規定，基於私法自治的原則展辦重劃，公共設施工程規劃設計是由合格的相關技師簽證後，送請市府各相關工程主管機關審查核定後據以執行，市府對於自辦市地重劃都依法監督審查，一切依法行政。

至於公辦市地重劃部分，地政局指出，公辦市地重劃計畫均送請中央主管機關內政部審查核定，重劃區工程規劃設計及施工則分別委由內政部土地重劃工程處及市府建設局依法辦理。

地政局指出，不論公辦或自辦重劃，針對工程預算目前皆邀請專家學者採合議制委員會審查，且市府為保障地主權益，主動於地政局網站公開公、自辦重劃相關資料。

地政局表示，不論是重劃計畫書、重劃會章程，或是會員大會會議紀錄、理監事會議紀錄、計算負擔總計表及重劃前後土地分配清冊等均全數上網公開，公開內容及完整性均領先全國各縣市，力求對地主權益保障最大化。

重劃區 台中市 內政部

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