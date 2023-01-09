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中市增YouBike租賃站點 推霧峰單車遊

中央社／ 台中9日電

COVID-19疫情漸解封，台中市政府增設YouBike站點推單車旅遊，霧峰區長陳宗祈等人近日穿上古裝騎YouBike，在當地景點拍攝宣傳照行銷，歡迎民眾透過單車走訪霧峰不一樣的人文風情。

台中市政府今天發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情漸解封，沉寂許久的觀光業重振商機，中市府推動建置的公共自行車租賃站，站點多且租借方便，為觀光帶動經濟迎來新一波的人氣。

霧峰區長陳宗祈近日邀請霧峰觀光大使陳永進等人，穿上古裝騎YouBike組成車隊，在霧峰區內林家花園、乾溪自行車道、亞洲大學現代美術館與光復新村等景點拍攝宣傳照，行銷在地景點。

陳宗祈說，霧峰舊稱阿罩霧，區內有國定古蹟聚落群林家花園，為讓更多民眾認識古蹟，林家宮保第園區提供古裝租借，民眾可以穿著古裝角色扮演，與霧峰林家花園的古建築拍照打卡，融合氣氛與景緻，感受復古風。

陳永進在大學教授退休後，投入推廣地方觀光，熱心引領民眾騎單車深度體驗「霧峰最美18公里」，他表示，霧峰區內有12處YouBike站點，透過單車可以走訪霧峰不一樣的人文風情。

交通局長葉昭甫指出，台中市建置公共自行車租賃站點，統計至1月5日已完成1267站，單月騎乘次數達145萬，累計騎乘人數突破6400萬人次，歡迎民眾到台中輕旅行，多運用YouBike行銷在地觀光又節能減碳。

YouBike 單車 自行車

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