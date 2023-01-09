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中市岸裡國小專科教室動土 1、2樓作里民活動中心

中央社／ 台中9日電

台中市神岡區岸裡國小專科教室興建工程今天動土，台中市長盧秀燕表示，工程預計113年12月完工，未來將成為里民活動中心及圖書閱覽室，是送給神岡區的新年禮物。

神岡區岸裡國小具百年歷史，校內的社區活動中心年代久遠，台中市政府投入新台幣4815萬多元，拆除後興建新的專科教室，並保留原活動中心功能。

盧秀燕致詞表示，這項工程預計113年12月完工，未來將興建成3層樓的建築，1、2樓為里民交流、集會的場所，3樓為圖書閱覽室，是送給神岡地區民眾的新年禮物。

由於台中市警察局長蔡蒼柏將屆齡退休，對於接替人選是否有期許一事，盧秀燕會中接受媒體聯訪時指出，將等人選確定後再向外界說明。

對於民進黨市議員林祈烽日前以市府稅收超徵120億元要求發放現金還稅於民，盧秀燕對此指出，這個數字不正確，地方政府的財政相當捉襟見肘，和中央不一樣，在地方財政上，每個縣市都很辛苦。

盧秀燕表示，聽說中央已規劃將一筆700億元的稅收分配給全台地方政府運用，非常感謝及歡迎，如同及時雨非常珍貴，地方會珍惜並好好規劃，不過還是要等中央確定方案以及看預算使用上是否有相關規定，市府會配合中央的計畫做規劃，希望嘉惠地方及市民。

財政局進一步說明，台中市自民國99年合併升格直轄市以來，為縮短城鄉差距，積極投入各項重大市政建設，總決算年年差短，需以賒借收入彌平；108至110年度歲入決算數雖逾預算數，但108年度決算尚短絀48億餘元，而109、110年度決算首見賸餘，賸餘數雖分別近5億元、6億餘元，為健全財政，須全數用於還債。

台中市長 盧秀燕

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