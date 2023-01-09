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1.65億大手筆 彰化市70歲以上老人春節可領6千大紅包

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市長林世賢春節敬老禮金發放記者會中，發放紅包給102歲的人瑞林文漢。圖／彰化市公所提供
彰化市長林世賢春節敬老禮金發放記者會中，發放紅包給102歲的人瑞林文漢。圖／彰化市公所提供

年關到了，彰化市公所從本月12日起，針對設籍彰化市70歲以上老人，每人發放6000元春節敬老禮金，共發放2萬7550人，金額高達1億6530萬元，這項全台最優渥的老人福利已連續發放26年，估計已發了21億餘元；另芬園鄉公所也不遑多讓，針對65歲以上長者每人發放3600元，鹿港鎮公所則是500元。

彰化市的敬老禮金最早起於葉滿盈擔任市長時代，從5000元起跳，卻「一發不可收拾」，隨著選舉競爭激烈，後來加碼到6000元，很多老人家都期待領敬老禮金，甚至還認為「公所比我的孩子還孝順」，2013年一度調降到5000元，引來抗議聲浪，隔年又回復到6000元至今，估計26年來，至少發了約21億元，雖然構成市庫不小負擔，但歷任市長沒人敢取消 。

彰化市長林世賢表示，發放春節敬老慰問禮金是彰化市的社會福利項目之一，市公所財政並非充裕，確已構成財政負擔，但為了給長者關懷與照顧，仍節省其他開支，持續發放，尤其是中友百貨彰化店進駐彰化營運後，每年可為市庫帶進上億元的收入，因此財源不是問題。

至於人口2萬多人的芬園鄉，也不落人後，過去也都發給65歲以上老人春節敬老禮金，今年則將提高到3600元，估計鄉庫要支出約1千萬元，但公所仍籌措財源支應。

鹿港鎮公所今年也針對設籍鹿港鎮、年滿65歲以上的長者，每人發給500元「春節敬老禮金」，今天的首站來到永安里，由鎮長許志宏一一將500元的敬老禮金，發放到長輩們手中。

許志宏表示，台灣已邁入老年化的社會，設籍鹿港年滿65歲以上的長者，就占了人口比例的6分之1，有必要實施銀髮族更周全的社會福利措施，公所團隊也會持續提供全方位的照護。

彰化 鹿港 春節

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