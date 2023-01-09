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江啟臣春節前到訪大梨山 慰問警消清潔隊衛生所人員

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委江啟臣今天走訪大梨山地區，農曆春節前夕慰問警消人員、清潔隊、衛生所人員。圖／立委江啟臣提供
立委江啟臣今天走訪大梨山地區，農曆春節前夕慰問警消人員、清潔隊、衛生所人員。圖／立委江啟臣提供

農曆春節將到，立委江啟臣今天走訪大梨山地區，慰問警消、醫護與清潔隊員，感謝他們守護台中市民朋友的生命財產安全，他到和平警分局梨山分駐所、梨山消防分隊、梨山衛生所、福壽山垃圾轉運站慰問，致贈乾糧物資，感謝所有前線人員。

立委江啟臣說，警察、消防隊、清潔隊、衛生所是守護鄉親的「四大天王」，無論颳風下雨、各種節慶假日，他們全年無休，24小時不間斷的辛勤付出，站在第一線捍衛市民的生命財產安全，是保衛地方的城市英雄，農曆新年將到。他們仍然執勤上班，讓城市發展的齒輪持續前進，由衷感謝他們的付出。

江啟臣表示，大梨山地區地點偏遠，交通發展不如市區便利，增加值勤時難度，也連帶影響休假時間，加上高山地形、冬季低溫，甚至物資缺乏的問題，都成為他們每天工作的難題。

江啟臣表示，他今天從山下帶上由味盟食品、雷恩獅企業等所提供的愛心物資，包含多款拌麵、泡麵、濾掛咖啡包、沖泡麥片、即溶牛乳等，希望能在冷冽的冬天溫暖大家的心。

江啟臣說，除了送暖慰問外，也實際瞭解大梨山地區警消人員、清潔隊、衛生所的工作情況，聽取他們的需求與問題，未來也會統整成問政內容，反映給中央地方的政府機關，設法完善前線人員的工作條件，成為他們辛苦奮戰的後盾。

立委江啟臣今天走訪大梨山地區，農曆春節前夕慰問警消人員、清潔隊、衛生所人員。圖／立委江啟臣提供
立委江啟臣今天走訪大梨山地區，農曆春節前夕慰問警消人員、清潔隊、衛生所人員。圖／立委江啟臣提供

梨山 衛生所 江啟臣

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