民代籲春節改善停車問題 中市府提出停車優惠等解方

台中市議員黃馨慧今向來拜訪的巿長盧秀燕表示，憂心10天春節假期，返鄉市民停車困難、交通壅塞，建議全市公有停車場延長暫停收費優惠，服務返鄉遊子。中市府表示，將維持除夕至初四，五天路邊、路外無柵欄機的停車場不收費，並增加車位周轉率，讓更多人使用。

黃馨慧指出，距春節僅剩11天，許多外地市民將返鄉過年；此次春節假期長達10天，但路邊、路外無柵欄機的開單場不收費，交通局僅規畫除夕至初四，且多數立體停車場有商業、委外經營等考量，不列入優惠範圍，導致市府優惠措施，可能對返鄉遊子稍嫌不友善。

黃馨慧也提到，台灣大道平日壅塞，若遇連假期間，百貨業者周邊道路塞車情形更趨嚴重，導致台灣大道塞車屢見不鮮，包含西屯區逢甲夜市、秋紅谷等熱門景點，市府應有妥善交通規畫，市民才能團圓「好過年、過好年」。

台中市政府交通局表示，春節假期訪友、出遊的需求提升，將增加停車格位的周轉率讓更多人使用，同時也考量歷年經驗及停車供需等專業分析，仍將維持除夕至初四，五天路邊、路外無柵欄機的停車場不收費。

另春節期間將加強稽查民營停車場收費情形，呼籲業者依核准規定收費，民眾則可透過台中交通網App查詢停車場費率，以及透過App找尋路邊停車格位和停車場。

盧秀燕也至張廖乃綸服務處拜訪，祝賀新年快樂。盧秀燕提到，感謝張廖乃綸常起與市府合作，為地方整取最大建設與福利，包含能讓青年朋友盡情運動的水湳陽光籃排球場即將啟動；西屯第一個大公托暨親子館，也將讓家長孩子可以享受完善的公托設施。