空氣差中市貼跨年煙火遭轟 環局：中火降載並應變防汙

台中今天整個上午全城彌漫霧霾，上午16個AQI空品站8處亮橘燈，市議員周永鴻說空氣品質差，他批評盧市府長期空汙治理無方，短期空汙調控和宣導也落後高雄，台中環保局臉書20小時前還轉貼跨年晚會煙火影片，應檢討改善。環保局指出，因氣候擴散條件不佳，影響台灣西半部空品，環局持續應變稽查。

環保局指出，大陸冷氣團挾帶境外汙染南下，1月7日起全台都受到影響，今(9)日因環境風場偏東風，西半部地區位於背風側，造成汙染物累積，台中空品AQI已達橘色提醒(對敏感族群不健康)，西半部不少縣市也達橘色或紅色提醒。

台中市政府持續執行全方位應變措施，並聯合行政院環保署針對轄內最大固定汙染源台中火力發電廠執行專案稽查，要求中火減煤、減排，中火今日預計降載量2500MW(含歲、檢修1650MW)。

周永鴻表示，市長盧秀燕執政以來空汙問題治理無方，只注重檢討中火，空品維護區今年9月才要正式上路，設置數量和進度都是六都最後一名，不但「空氣換新」政見跳票，任內的空品全國排名還退步。

周永鴻指出，高雄市政府環保局上周四（5日）起8度在官方臉書上公布空品預報，並宣導市府改善措施。反觀台中市環保局官方臉書「台中好環保」自上周五（6日）起僅提到兩次空品問題，其中一次還是轉貼環保署預報，最新一篇臉書貼文居然還是轉貼跨年煙火的回顧影片。他質疑難道讓市民回味跨年煙火比提供即時空汙資訊還重要？要求盧市府徹底檢討改善空污治理策略，不要再自我感覺良好。