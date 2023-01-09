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影／台中神岡岸裡國小新校舍今動工 一、二樓為市民活動中心

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中神岡區岸裡國小專科教室今天動土典禮，市長盧秀燕主持，學校小朋友熱舞表演。記者游振昇／攝影
台中神岡區岸裡國小專科教室今天動土典禮，市長盧秀燕主持，學校小朋友熱舞表演。記者游振昇／攝影

台中市神岡區岸裡國小有百年歷史，校地內的社區活動中心年代久遠有安全疑慮，市長盧秀燕為幫學校圓夢，並利益社區居民，將拆除重建新校舍，今天舉行動土典禮，市府自籌4815萬9000元，預計明年12月完工。

盧秀燕表示，此次工程預算由市府全額支應，以達成學校、社區雙贏目標。希望加強學校更新設備，讓學生學習環境更好，因土地珍貴，教育局和民政局結合一起蓋這棟3層樓多功能活動中心，約二年完工，這是給地方今年最好的新年禮物。

盧秀燕說，市府重建這棟校舍，感謝市議會支持，嘉惠學子、里民，改建後的岸裡國小專科教室，仍保留一、二樓為大社、岸裡市民活動中心，3樓則繼續規劃為學校圖書閱覽室兼社區共讀站。

台中市教育局蔣偉民表示，岸裡國小校史逾百年，是台灣早期中部著名的「文英社」，也是文昌祠及其附屬學舍的基地，日治時期是「葫蘆墩公校」及「岸裡公學校」的共同原祉，一百多年來為社會及國家培育無數英才，這次市府重建專科教室的設計兼具美感與實用價值，外觀以岸裡國小古蹟校舍的背心式屋頂及紅磚外牆形象延伸至大社聚落意象，將成為神岡新地標，社區居民也能共享共榮。

岸裡國小校長楊朝銘表示，專科教室完工後，可提供更優質閱覽環境，岸裡國小和社區互動很好，將透過學校社區化，社區學校化，嘉惠學子和地方。

台中神岡區岸裡國小專科教室今天動土典禮，市長盧秀燕主持。記者游振昇／攝影
台中神岡區岸裡國小專科教室今天動土典禮，市長盧秀燕主持。記者游振昇／攝影
台中神岡區岸裡國小專科教室今天動土典禮，市長盧秀燕主持，學校小朋友熱舞表演。記者游振昇／攝影
台中神岡區岸裡國小專科教室今天動土典禮，市長盧秀燕主持，學校小朋友熱舞表演。記者游振昇／攝影
台中神岡區岸裡國小專科教室今天動土典禮，市長盧秀燕（右四）主持。記者游振昇／攝影
台中神岡區岸裡國小專科教室今天動土典禮，市長盧秀燕（右四）主持。記者游振昇／攝影

盧秀燕 教育局 台中市

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