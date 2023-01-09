彰化中興莊眷村活化 「夜奔白沙」等6青創品牌進駐

彰化市中興庄眷村經中央補助4千萬元活化打造，第一期先整理廣場及5棟建物，其中4棟畫分為6個單元，徵選出6個青年品牌進駐，以公益換租模式，換取場域使用權，其中一個品牌還是武術。縣長王惠美今天主持試營運宣傳時表示，希望獲選的進駐者能發揮品牌的獨特性，未來能成為彰化文創新亮點。

位在彰化八卦山下 、建於1950年的彰化中興莊眷村，是前國防部長高華柱的父親、抗日名將高芳先與舊屬定居之處，在榮眷遷出後，荒廢10多年，由於中興莊為彰化現今唯一保存最完整之眷村。經縣府爭取文化資產保存，變更為歷史建築，2012年獲國防部選定全國13處國軍老舊眷村文化保存區之一。

中興莊一期工程完成廣場的整理及5棟建物，其中1棟作為故事館，4棟空間分為6單元，徵選6個青年品牌進駐，是繼鹿港和興青創基地、彰化卦山村後，彰化縣第三個提供給青年朋友青創的場所。王惠美說，農曆過年期間，大家就可以前來中興莊參觀選購六個青創品牌，將專業透過設計、發揮品牌的獨特性，累積文創市場經驗，也歡迎大家來走走。

文化局表示，目前進駐共6個品牌分別致力彰化在地藝術與社區連結的「卦山力+」；「二拾家居」來自田中返鄉青年的家居設計品牌；天然皮革以職人精神打造的「Be Two手作皮件」；與中興莊歷史高芳先將軍為北拳同宗的「夜奔白沙」；來自八卦山上的蜂農「Honey MaMa」；「旅刺蝟工作室」透過設計所學，與周邊環境連結建立共好平台，展現彰化豐富的生活樣貌。

彰化縣中興莊眷村人文協進會理事長高華國表示，10幾年前就推動中興莊活化，推了一陣子就推不動了，中興莊也被說成鬼屋，如今看到這樣的成果，很令人高興，感謝王惠美縣長的支持與努力，相信中興莊未來發展一定會越來越好。