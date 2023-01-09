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穿越？他們扮古人騎鐵馬遊霧峰 美景一一映眼簾

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰區長陳宗祈（中）最近邀請亞洲大學現代美術館長潘𥛮（右四）一起在現代美術館合拍古裝照。圖／霧峰區公所提供
台中市霧峰區長陳宗祈（中）最近邀請亞洲大學現代美術館長潘𥛮（右四）一起在現代美術館合拍古裝照。圖／霧峰區公所提供

春節何處去？台中市霧峰區長陳宗祈最近邀請亞洲大學現代美術館長潘𥛮、腳踏車旅達人陳永進在霧峰景點合拍的古裝照，吸引眾人不少目光，也充分把霧峰之美宣傳出去。只要在霧峰12處YouBike 租車就可以簡單成行。

這些景點照傳上網後，獲得不少留言，紛覺得霧峰的林家花園、光復新村和亞洲大學、現代美術館都拍得很美，十分想去。還有人打趣說，看到陳永進的捕快角色，急忙跟他說「霧峰的治安很好啦！」有警員私下說，下次應該也找霧峰警分局長入鏡。

陳宗祈說，這是因為交通局想要宣傳在霧峰的12處YouBike 地點邀他拍照，他心想何不趁機宣傳一下，因此找了潘𥛮、陳永進等，並向霧峰林家宮保第園區董事長林俊明借了古裝，一行人就這麼騎著腳踏車拍了起來，沒想到獲得很多回響。

他說，但事實也是如此，霧峰很美，想要來霧峰走這些景點一點也不難。只要到12處YouBike 租車就可以輕易輕得到，不僅花費低、輕鬆可抵達、方法簡單，還可以到舊省議會裡由霧峰區農會經營的議蘆餐廳喝咖啡、吃美食，遊霧峰真的一點也不難。

陳永進也說，穿上古裝不但應景且有年味，霧峰有豐富的人文歷史，有不同時期的建築(清、日、民國、後現代)，還有美味的地方小吃、自行車道，歡迎春節假期去霧峰走春、騎遊、看展。

台中市霧峰區長陳宗祈最近邀請亞洲大學現代美術館長潘𥛮、腳踏車旅達人陳永進在霧峰景點合拍的古裝照，這處是在林家花園。圖／霧峰區公所提供
台中市霧峰區長陳宗祈最近邀請亞洲大學現代美術館長潘𥛮、腳踏車旅達人陳永進在霧峰景點合拍的古裝照，這處是在林家花園。圖／霧峰區公所提供
台中市霧峰區長陳宗祈最近邀請亞洲大學現代美術館長潘𥛮、腳踏車旅達人陳永進在霧峰景點合拍的古裝照，這是在林家花園。圖／霧峰區公所提供
台中市霧峰區長陳宗祈最近邀請亞洲大學現代美術館長潘𥛮、腳踏車旅達人陳永進在霧峰景點合拍的古裝照，這是在林家花園。圖／霧峰區公所提供
台中市霧峰區長陳宗祈最近邀請亞洲大學現代美術館長潘𥛮、腳踏車旅達人陳永進在霧峰景點合拍的古裝照，這亞洲大學現代美術館。圖／霧峰區公所提供
台中市霧峰區長陳宗祈最近邀請亞洲大學現代美術館長潘𥛮、腳踏車旅達人陳永進在霧峰景點合拍的古裝照，這亞洲大學現代美術館。圖／霧峰區公所提供
台中市霧峰區長陳宗祈最近邀請亞洲大學現代美術館長潘𥛮、腳踏車旅達人陳永進在霧峰景點合拍的古裝照，這是亞洲大學一景。圖／霧峰區公所提供
台中市霧峰區長陳宗祈最近邀請亞洲大學現代美術館長潘𥛮、腳踏車旅達人陳永進在霧峰景點合拍的古裝照，這是亞洲大學一景。圖／霧峰區公所提供
台中市霧峰區長陳宗祈最近邀請亞洲大學現代美術館長潘𥛮、腳踏車旅達人陳永進在霧峰景點合拍的古裝照，這處是在林家花園。圖／霧峰區公所提供
台中市霧峰區長陳宗祈最近邀請亞洲大學現代美術館長潘𥛮、腳踏車旅達人陳永進在霧峰景點合拍的古裝照，這處是在林家花園。圖／霧峰區公所提供
台中市霧峰區長陳宗祈（左）最近邀請亞洲大學現代美術館長潘𥛮一起在現代美術館合拍古裝照。圖／霧峰區公所提供
台中市霧峰區長陳宗祈（左）最近邀請亞洲大學現代美術館長潘𥛮一起在現代美術館合拍古裝照。圖／霧峰區公所提供
台中市霧峰區長陳宗祈最近邀請亞洲大學現代美術館長潘𥛮、腳踏車旅達人陳永進在霧峰景點合拍的古裝照，這處是在林家花園。圖／霧峰區公所提供
台中市霧峰區長陳宗祈最近邀請亞洲大學現代美術館長潘𥛮、腳踏車旅達人陳永進在霧峰景點合拍的古裝照，這處是在林家花園。圖／霧峰區公所提供
台中市霧峰區長陳宗祈最近邀請亞洲大學現代美術館長潘𥛮、腳踏車旅達人陳永進在霧峰景點合拍的古裝照，這是在光復新村。圖／霧峰區公所提供
台中市霧峰區長陳宗祈最近邀請亞洲大學現代美術館長潘𥛮、腳踏車旅達人陳永進在霧峰景點合拍的古裝照，這是在光復新村。圖／霧峰區公所提供

YouBike 腳踏車

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