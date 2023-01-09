穿越？他們扮古人騎鐵馬遊霧峰 美景一一映眼簾

春節何處去？台中市霧峰區長陳宗祈最近邀請亞洲大學現代美術館長潘𥛮、腳踏車旅達人陳永進在霧峰景點合拍的古裝照，吸引眾人不少目光，也充分把霧峰之美宣傳出去。只要在霧峰12處YouBike 租車就可以簡單成行。

這些景點照傳上網後，獲得不少留言，紛覺得霧峰的林家花園、光復新村和亞洲大學、現代美術館都拍得很美，十分想去。還有人打趣說，看到陳永進的捕快角色，急忙跟他說「霧峰的治安很好啦！」有警員私下說，下次應該也找霧峰警分局長入鏡。

陳宗祈說，這是因為交通局想要宣傳在霧峰的12處YouBike 地點邀他拍照，他心想何不趁機宣傳一下，因此找了潘𥛮、陳永進等，並向霧峰林家宮保第園區董事長林俊明借了古裝，一行人就這麼騎著腳踏車拍了起來，沒想到獲得很多回響。

他說，但事實也是如此，霧峰很美，想要來霧峰走這些景點一點也不難。只要到12處YouBike 租車就可以輕易輕得到，不僅花費低、輕鬆可抵達、方法簡單，還可以到舊省議會裡由霧峰區農會經營的議蘆餐廳喝咖啡、吃美食，遊霧峰真的一點也不難。