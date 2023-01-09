彰化中興莊青創基地試營運 盼青年返鄉創業發光發熱

彰化中興莊青創基地開放試營運，有6個品牌進駐；縣長王惠美指出，中興莊原為眷村，縣府爭取到經費進行整修，再以公益換租方式徵選青年品牌進駐，期盼青年返鄉發光發熱。

根據國家文化資產網資料，彰化中興莊為為彰化市內少數保存完整的眷村，位在八卦山麓，初期住戶約有110戶，第一代居民都為來自山東青島保安旅的官兵及眷屬，民國99年登錄為歷史建築，110年修正登錄為聚落建築群，縣府為活化文化資產，將中興莊設為青創基地，徵選青年品牌進駐。

中興莊青創基地今天開放試營運，有從事彰化在地藝術與社區連結「卦山力+」及來自田中返鄉青年的家居設計品牌「二拾家居」等6個品牌進駐。

王惠美致詞時說，中興莊被國防部選定為眷村文化保存區，縣府整修完工後，其中4棟建築開放6個青年品牌進駐，除了希望讓中興莊的故事延續下去外，也希望吸引青年返鄉創業，讓他們在彰化發光發熱。

創辦「卦山力」藝術祭且進駐中興莊的藝術家葉育君接受中央社記者訪問時說，卦山力藝術祭活動已舉辦4年，她們原本就已有1個據點，會進駐中興莊除了是讓工作伙伴有據點可一起工作外，未來2個據點一個將把重心放在社區營造，另一個據點則會偏向當代藝術工作。

也有在地的文史工作者接受記者訪問時說，中興莊在整修前是個荒廢空間，周邊居民對於中興莊活化且有青年品牌進駐，都抱持樂觀其成態度，不過也希望中興莊青創基地能和眷村文化結合，展現中興莊特色。