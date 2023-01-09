許淑華首召開縣務會議 暫緩身心障中心收費再審

南投縣綜合性身心障礙福利復健服務中心創立逾20年，相關場地使用從未收費，將研擬收費，社勞處今天將收費辦法草案提送縣務會議，但縣長許淑華說，使用者付費雖是趨勢，但也應考量弱勢、鄉親等需求，建議根據整體狀況調整後再審。

社會及勞動處長林志忠指出，身心障中心位在埔里鎮，主要服務埔里、國姓、仁愛等大埔里地區居民，其場館落成使用逾20年，早年未擬訂相關收費辦法，審計室建議，應擬定收費標準，供社會各界租用，並符合比例與使用者付費原則。

為此依據身心障中心各場地可容納人數規畫收費，研擬1樓騎樓每場次收費2700元、2樓活動中心及3樓電腦教室均為2900元、2樓簡報室及3樓專業教室均為1000元、2樓會議室為500元，以上、下午區分場次，使用時間均4小時。另縣府主辦活動免收場地費，立案機構或團體辦理社福活動，場地費可減半。

「南投縣綜合性身心障礙福利復健服務中心使用管理及收費辦法」草案今提送縣務會議審議，但縣長許淑華說，使用者付費是趨勢，但也盼公共場地能發揮最大功能，讓更多人使用，以上、下午分兩場次，對租用時數較短的鄉親恐造成負擔。

此外，收費上也應照顧弱勢族群，像公益團體辦理扶弱等活動，應考慮允以免費，因此建議社勞處根據會中意見，再行檢討身障中心大樓收費辦法草案，進一步考量整體狀況進行調整，修正後再提報下次縣務會議審議。

而今天是許淑華首次召集縣府局處長開縣務會議，她說，她與副縣長王瑞德已迅速進入縣政業務狀態，相信很快就能上手，緊接著，南投燈會將在本周登場，吸引能吸引更多遊客到南投遊玩，帶動地方經濟。