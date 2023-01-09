台中霧茫茫達「橘色提醒」 敏感族群外出要戴口罩
中部地區今早「霧茫茫」，環保署空氣品質監測網資料顯示，中南部AQI都超過100，因境外汙染物移入及偏東風擴散條件不佳，不利敏感族群戶外活動。
依據環保署空品預報，連日受境外汙染物影響，近日環境風場轉吹東風，西半部空品轉差，達「橘色提醒」等級，指標汙染物為細懸浮微粒。
台中市政府6日起加強汙染源稽查，並持續監控空氣品質狀況、適時擴大應變措施，提醒市民留意空品變化情形，做好防護措施。
環保局表示，依環保署預報顯示，受東北季風或大陸冷氣團影響，挾帶境外汙染物南下影響台灣，9日環境風場仍為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件差，汙染物較易累積。
環保局說明，市府已提前針對大型固定汙染源（中火）及砂石等逸散物料堆置場進行稽查作業，並排定專案稽查對象，督促汙染源落實空汙防制措施；此外也將持續監控台中市空氣品質、適時擴大相關應變措施。
環保局提醒，空氣品質受到地形氣候影響，不確定性高，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩。
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