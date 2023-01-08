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美不勝收！彰化8處繽紛花海綻放 持續開到過年以後

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市田中里田中巷花海盛開，花田邊小朋友玩泡泡，樂不可支。圖／彰化市公所提供
彰化市田中里田中巷花海盛開，花田邊小朋友玩泡泡，樂不可支。圖／彰化市公所提供

「2023春遊彰化賞花海」系列活動陸續登場，今天起陸續在和美鎮、鹿港鎮、彰化市、芬園鄉、埔鹽鄉舉辦賞花海活動 ，將持續到春節過後，縣長王惠美歡迎民眾前往賞花。

王惠美說，彰化縣今年全縣推廣綠肥種植的面積達150公頃，有大波斯菊、黃波斯菊、向日葵及百日草等，其中花海達3公頃以上專區計有8個鄉鎮市，分別是彰化市、和美鎮、田中鎮、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、埔鹽鄉、鹿港鎮舉辦花海活動及設置專區，都各自極具特色的活動，並種植美麗的田間作物，讓大家能夠打卡拍照，歡迎大家春遊彰化。

縣府指出，春遊彰化賞花海系列活動，今天由田中鎮「望高瞭」的花海專區「2022歡樂幸福稻田中」揭開序幕，接下來有鹿港鎮的「百花迎春控窯趣」、「2023埔鹽鄉南新農村花海藝術節」、「2023花漾和美-TOO浪漫•花田喜事迎新春活動」、彰化市的「彰化300花享綻」及「芬園好采頭活動」，下周則有「焢吧焢焢~花壇趴水焢…媠喔!」、「112年金陵風箏花海活動」，活動中，除有美麗花海外，還有地方農特產品展售會、特色小吃品嘗、親子活動等。

其中，彰化市花海地點位在田中里田中路96巷旁，面積達15公頃，花期將至1月29日，公所今天舉辦開幕活動，吸引數百民眾參加，花海裡設置多樣裝置藝術及意象小教室等。民眾只要拍照上傳FB公開分享照片並按讚就獲贈精美好禮，林世賢市長在開幕式中更「加碼」宣布，拍照上傳FB分享的按讚數如果超過2萬個，他另提供1萬元獎金！

王惠美說，今年有長達10天的農曆春節連假，除賞花海外，「故宮國寶遊彰化2.0」即日起到2月28日在縣立美術館；「彰化月影燈季」1月14日到2月28日在八卦山大佛風景區舉辦；「2023花在彰化」1月22日(農曆初一)到2月5日(農曆十五)在溪州公園，歡迎大家利用年假來彰化走春，賞花、賞燈、看展覽、買農產、吃美食。

彰化市田中里田中巷花海盛開，親子悠閒漫步花海。圖／彰化市公所提供
彰化市田中里田中巷花海盛開，親子悠閒漫步花海。圖／彰化市公所提供
彰化市田中里田中巷花海今天開幕活動，重頭戲之一的放飛金剛鸚鵡，為活動掀起高潮。圖／彰化市公所提供
彰化市田中里田中巷花海今天開幕活動，重頭戲之一的放飛金剛鸚鵡，為活動掀起高潮。圖／彰化市公所提供

賞花 鹿港

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