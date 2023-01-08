影／彰化空品不佳又發生雜草火警 一旁喜宴賓客灰頭土臉驚逃

彰化縣今天空氣品質不佳，全縣五個測站有1個破百、3個出現橘色提醒。沒想到再加上焚燒雜草造成煙害雪上加霜。田中鎮高鐵東3路與高鐵1路路口今天中午發生雜草火警，剛好一旁民宅正在辦喜宴，賓客被濃煙嗆到離席躲濃煙，喜宴氣氛都被破壞了，幸好消防隊20分鐘就撲滅火警未釀災。

這段喜宴旁火警影音被貼到「彰化踢爆網」也引發討論，有網友痛批「鄉下真的還是很多人在亂燒」、「田中東彰路至少5、6組人正在燒稻田」、「每次都找不到放火的人，..該罰就要罰」、「社頭燒稻草芭樂枝也是肆無忌憚」。

田中鎮這起雜草火警是今天中午12點多發生，一旁剛好有民眾在辦席喜宴，不只賓客被嗆到不知該躲到何處，紛紛離席，外燴業者也趕緊把貨車駛離，以免危險，原本盛裝賓客顯得有點狼狽。

彰化縣消防局表示，田中消防分隊派出2部消防車及共6名消防員和義消搶救滅火，約在20分鐘後就撲滅火勢，至於是人為因素或煙蒂不小心導致火災？起火原因還在調查中，也呼籲民眾勿燃燒稻草、雜草或亂丟菸蒂，以免造成火災。