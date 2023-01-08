快訊

不慎踩空…高雄大樓工人9樓墜落地下2樓爆頭亡

北市立委補選／開票30分鐘！王鴻薇破4萬 小贏吳怡農3千票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

流標9次、斥資9千萬 南投仁愛國小校舍總算完竣

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣仁愛國小校舍使用逾50年，年久失修，經縣府爭取達9035萬元經費，全面重新整建，近期完竣。圖／南投縣政府提供
南投縣仁愛國小校舍使用逾50年，年久失修，經縣府爭取達9035萬元經費，全面重新整建，近期完竣。圖／南投縣政府提供

南投縣仁愛國小校舍使用逾50年，年久失修，縣府6年前規畫新建，卻因地處偏遠流標9次，2019年才動工，從新建教學大樓及宿舍、改建操場和綜合球場，營造原民文化學習場域，縣府陸續向中央爭取經費斥資約9035萬元，近日完竣。

縣府教育處指出，仁愛國小於1917年創立，前身為霧社群常小學校，1945、1946年時分別改名為霧社國民學校、仁愛國民學校，1968年時再改為仁愛國民小學沿用至今；而創立106年，歷經3次校舍新建，從日式木屋到舊式RC磚造屋。

但校長沈慧美說，6年前剛派任到校時，發現校舍距前次修建已逾50年，建物老化、外牆龜裂、壁癌斑駁嚴重，操場陳舊破損，師生盼整建，以改善教學環境。而經沈慧美與當地民代向縣府反映，獲縣府支持向中央爭取經費協助重建。

教育處表示，2017年就向教育部爭取8170萬元重建老舊校舍及宿舍，但因地處偏遠，流標了9次，2019年才成功發包，前年、去年又分別申請665.2萬元改建操場及綜合球場，以及200萬元營造原民文化學習場域，挹注經費達9035萬元。

縣府表示，新建校舍的同時改善操場、球場等環境，更考慮現代建築及文化元素的意涵，使用傳統工法興建賽德克、布農、泰雅族等傳統屋及小米田，營造文化學習場域，近日完竣；校方感謝縣府，盼能孩子從中學習在地部落的知識與文化。

南投縣仁愛國小校舍使用逾50年，年久失修，經縣府爭取達9035萬元經費，全面重新整建，近期完竣。圖／南投縣政府提供
南投縣仁愛國小校舍使用逾50年，年久失修，經縣府爭取達9035萬元經費，全面重新整建，近期完竣。圖／南投縣政府提供

小學 教育部 宿舍

相關新聞

影／彰化空品不佳又發生雜草火警 一旁喜宴賓客灰頭土臉驚逃

彰化縣今天空氣品質不佳，全縣五個測站有1個破百、3個出現橘色提醒。沒想到再加上焚燒雜草造成煙害雪上加霜。田中鎮高鐵東3路...

流標9次、斥資9千萬 南投仁愛國小校舍總算完竣

南投縣仁愛國小校舍使用逾50年，年久失修，縣府6年前規畫新建，卻因地處偏遠流標9次，2019年才動工，從新建教學大樓及宿...

污水廠可愜意喝咖啡？新光水資中心「黑水號」開幕

中市水利局引民間企業，入駐新光水資源中心，「黑水號」咖啡廳昨正式開幕，讓民眾可在以「貓」為主題的咖啡廳內，享受靜謐與慵懶...

另類尾牙同歡 台電千人溪州鄉農田拔蘿蔔

台電彰化區營業處今天在溪州鄉三條國小旁農田舉辦「千人拔蘿蔔」活動，彰化區處處長陳据湖說，台電每年過年前與彰化小農契作，讓...

台中廟宇、基金會關懷弱勢 學生獲贈千元獎助金

歲末寒冬，台中市大里區慈天宮為讓東湖、西湖里弱勢民眾能過個好年，上午特別捐贈白米、麵條等物資及紅包給兩里百餘弱勢戶，希望...

豐原春聯認購和生活小物義賣 募到22萬元全捐慈善團體

台中市議員陳清龍今天在豐原東仁街轉運中心，舉辦「2023大師揮毫過好年」春聯認購活動，民眾募集5張發票或花50元，就能獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。