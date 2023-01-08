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流標9次、斥資9千萬 南投仁愛國小校舍總算完竣
南投縣仁愛國小校舍使用逾50年，年久失修，縣府6年前規畫新建，卻因地處偏遠流標9次，2019年才動工，從新建教學大樓及宿舍、改建操場和綜合球場，營造原民文化學習場域，縣府陸續向中央爭取經費斥資約9035萬元，近日完竣。
縣府教育處指出，仁愛國小於1917年創立，前身為霧社群常小學校，1945、1946年時分別改名為霧社國民學校、仁愛國民學校，1968年時再改為仁愛國民小學沿用至今；而創立106年，歷經3次校舍新建，從日式木屋到舊式RC磚造屋。
但校長沈慧美說，6年前剛派任到校時，發現校舍距前次修建已逾50年，建物老化、外牆龜裂、壁癌斑駁嚴重，操場陳舊破損，師生盼整建，以改善教學環境。而經沈慧美與當地民代向縣府反映，獲縣府支持向中央爭取經費協助重建。
教育處表示，2017年就向教育部爭取8170萬元重建老舊校舍及宿舍，但因地處偏遠，流標了9次，2019年才成功發包，前年、去年又分別申請665.2萬元改建操場及綜合球場，以及200萬元營造原民文化學習場域，挹注經費達9035萬元。
縣府表示，新建校舍的同時改善操場、球場等環境，更考慮現代建築及文化元素的意涵，使用傳統工法興建賽德克、布農、泰雅族等傳統屋及小米田，營造文化學習場域，近日完竣；校方感謝縣府，盼能孩子從中學習在地部落的知識與文化。
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