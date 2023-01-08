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另類尾牙同歡 台電千人溪州鄉農田拔蘿蔔

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
台電彰化區營業處今天在溪州鄉三條國小旁農田舉辦「千人拔蘿蔔」活動，場面熱鬧。圖／台電提供
台電彰化區營業處今天在溪州鄉三條國小旁農田舉辦「千人拔蘿蔔」活動，場面熱鬧。圖／台電提供

台電彰化區營業處今天在溪州鄉三條國小旁農田舉辦「千人拔蘿蔔」活動，彰化區處處長陳据湖說，台電每年過年前與彰化小農契作，讓台電員工可以來拔蘿蔔體驗農村休閒趣味，也能照顧到在地小農，一舉兩得。

台電總經理王耀庭今天也到場與近2千名員工親子一起拔蘿蔔，還有三條國小學生的口琴和舞蹈表演，場面熱鬧盛大。

陳据湖說，台電公司20幾年前開始舉辦此拔蘿蔔活動，是本著想照顧農民的美意是，沒想到員眷難得享受這種田園樂趣，佳評如潮，現已固定由台電福委會辦理，每年與小農契約耕作並於過年前舉辦拔蘿蔔活動，不僅可以讓小農享有穩定收入，也能刺激農村經濟，拔蘿蔔活動也成為台電員工員眷很期待的年終同樂活動。

親子拔蘿蔔活動沿途還可以欣賞到美麗的油菜花田，而蘿蔔是大家必備年菜之一，鮮採產地蘿蔔嚐鮮，還可拔得好采頭，成為台電人特殊的歡樂「年終尾牙」活動。

台電彰化區營業處今天在溪州鄉三條國小旁農田舉辦「千人拔蘿蔔」活動，場面熱鬧。圖／台電提供
台電彰化區營業處今天在溪州鄉三條國小旁農田舉辦「千人拔蘿蔔」活動，場面熱鬧。圖／台電提供
台電彰化區營業處今天在溪州鄉三條國小旁農田舉辦「千人拔蘿蔔」活動，場面熱鬧。圖／台電提供
台電彰化區營業處今天在溪州鄉三條國小旁農田舉辦「千人拔蘿蔔」活動，場面熱鬧。圖／台電提供

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