污水廠可愜意喝咖啡？新光水資中心「黑水號」開幕

中市水利局引民間企業，入駐新光水資源中心，「黑水號」咖啡廳昨正式開幕，讓民眾可在以「貓」為主題的咖啡廳內，享受靜謐與慵懶，反轉水資源中心，從「鄰避設施」變「親鄰設施」。

水利局長范世億表示，近期積極善用水資中心空間，包含咖啡廳、戶外運動等休閒設施，改變民眾對污水處理廠刻板印象。

隱身於新光水資源中心的「黑水號咖啡廳」，取自台語諧音「污水」，整體設計走文青時尚風，更提供錄影、直播用攝影棚、手藝實作場，盼打破民眾對污水處理廠鄰避設施舊印象，成為休閒好去處，也讓民眾學習水資源重要性。

范世億表示，咖啡廳鄰近太平祥順運動公園、奉天三聖宮，歡迎市民朋友喝杯咖啡，順道至附近參拜、散步，體驗悠閒時光，咖啡廳內還提供錄影、直播用攝影棚和手藝實作場，致力打造水資源回收中心從鄰避變鄰聚，成為城市裡內外兼備的好厝邊。

「黑水號」業者林育輝提到，當初有意投資餐飲業，發現新光水資源中心環境好，周圍好停車，於是向水利局承租，投入上百萬裝潢、整理環境等，並規畫多功能空間，可直播、錄影、講座、實作場等，盼成為地方休閒、活動好場所。

水利局指出，近年市府積極善用水資中心空間，進行綠覆，並設置戶外運動、遊具、休閒步道等設施，甚至引進咖啡廳進駐，除處理當地污水，更結合生活美學、生態人文、節能減碳、綠能環保等概念，漸進改變民眾對污水處理廠的刻板印象。

同時也突破以往封閉設計，採開放式親民設計，創造多元休閒環境，打造各式年齡、族群都能享受的資源空間，體驗各項遊樂創意設施，兼具永續環保和環境教育功能，歡迎市民一起見證水資源中心的蛻變。