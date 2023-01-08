台中廟宇、基金會關懷弱勢 學生獲贈千元獎助金

歲末寒冬，台中市大里區慈天宮為讓東湖、西湖里弱勢民眾能過個好年，上午特別捐贈白米、麵條等物資及紅包給兩里百餘弱勢戶，希望大家過個好年。主委林永鑫說，這項歲末關懷弱勢活動，在地方熱心團體支持、響應下，已經延續17年，讓「寒冬送暖意，陽光滿人間」。

林永鑫也是大里區農會理事長，包括區農會常務監事賴樹清、總幹事賴東陽等人都到場參與，東湖里長何天祿、西湖里長賴加彬等也一起發送物資，沒辦法到場領取的民眾，志工也貼心一一親自送到家。

林永鑫說，包括啟里文教基金會、大里區農會、大里草湖獅子會、草湖工商發展協會、顧耳鼻喉診所都共襄盛舉，大家有志一同一起行善，他十分感謝。

另外，私立佛教淨心社會福利慈善事業基金會，上午也在北屯區松竹寺舉辦「關懷孩童愛心物資捐贈行善活動」，送給340位學生每人獎助金1千元和物資。若昶家庭關懷協會理事長陳若妍，也捐贈100條棉被共襄盛舉。

佛教淨心慈善基金會創辦人釋衍成法師、淨心慈善基金會董事長釋自凱、立委莊競程、市議員曾朝榮、300c1區榮華獅子會長王純純，松竹寺主委林春臨都到場參與。釋自凱感謝莊競程、曾朝榮等人熱心協助，促成這項活動順利舉行，希望能略盡社會綿薄之力，幫助更多人。