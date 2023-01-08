聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中廟宇、基金會關懷弱勢 學生獲贈千元獎助金
歲末寒冬，台中市大里區慈天宮為讓東湖、西湖里弱勢民眾能過個好年，上午特別捐贈白米、麵條等物資及紅包給兩里百餘弱勢戶，希望大家過個好年。主委林永鑫說，這項歲末關懷弱勢活動，在地方熱心團體支持、響應下，已經延續17年，讓「寒冬送暖意，陽光滿人間」。
林永鑫也是大里區農會理事長，包括區農會常務監事賴樹清、總幹事賴東陽等人都到場參與，東湖里長何天祿、西湖里長賴加彬等也一起發送物資，沒辦法到場領取的民眾，志工也貼心一一親自送到家。
林永鑫說，包括啟里文教基金會、大里區農會、大里草湖獅子會、草湖工商發展協會、顧耳鼻喉診所都共襄盛舉，大家有志一同一起行善，他十分感謝。
另外，私立佛教淨心社會福利慈善事業基金會，上午也在北屯區松竹寺舉辦「關懷孩童愛心物資捐贈行善活動」，送給340位學生每人獎助金1千元和物資。若昶家庭關懷協會理事長陳若妍，也捐贈100條棉被共襄盛舉。
佛教淨心慈善基金會創辦人釋衍成法師、淨心慈善基金會董事長釋自凱、立委莊競程、市議員曾朝榮、300c1區榮華獅子會長王純純，松竹寺主委林春臨都到場參與。釋自凱感謝莊競程、曾朝榮等人熱心協助，促成這項活動順利舉行，希望能略盡社會綿薄之力，幫助更多人。
莊競程說，佛教淨心社會福利慈善事業基金會結合榮華國際獅子會等單位舉辦活動，不僅將善心深入各校學子關懷戶，也是重視孩子未來的義舉。曾朝榮呼籲社會各界善心人士，發揮拋磚引玉的精神，一起來幫助社會的弱勢，讓社會處處充滿溫馨與祥和。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言