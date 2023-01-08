快訊

NBA／詹皇過38歲近4戰場均38分 生涯3萬8000分倒數剩35分

經典賽／具列管身分 林子偉ALL IN給中華隊

新北房市成交量腰斬 專家直言今年房價恐修正10%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中廟宇、基金會關懷弱勢 學生獲贈千元獎助金

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立法委員莊競程說，佛教淨心社會福利慈善事業基金會結合榮華國際獅子會等單位舉辦活動，不僅將善心深入各校學子關懷戶，也是重視孩子未來的義舉。圖／立法委員莊競程提供
立法委員莊競程說，佛教淨心社會福利慈善事業基金會結合榮華國際獅子會等單位舉辦活動，不僅將善心深入各校學子關懷戶，也是重視孩子未來的義舉。圖／立法委員莊競程提供

歲末寒冬，台中市大里區慈天宮為讓東湖、西湖里弱勢民眾能過個好年，上午特別捐贈白米、麵條等物資及紅包給兩里百餘弱勢戶，希望大家過個好年。主委林永鑫說，這項歲末關懷弱勢活動，在地方熱心團體支持、響應下，已經延續17年，讓「寒冬送暖意，陽光滿人間」。

林永鑫也是大里區農會理事長，包括區農會常務監事賴樹清、總幹事賴東陽等人都到場參與，東湖里長何天祿、西湖里長賴加彬等也一起發送物資，沒辦法到場領取的民眾，志工也貼心一一親自送到家。

林永鑫說，包括啟里文教基金會、大里區農會、大里草湖獅子會、草湖工商發展協會、顧耳鼻喉診所都共襄盛舉，大家有志一同一起行善，他十分感謝。

另外，私立佛教淨心社會福利慈善事業基金會，上午也在北屯區松竹寺舉辦「關懷孩童愛心物資捐贈行善活動」，送給340位學生每人獎助金1千元和物資。若昶家庭關懷協會理事長陳若妍，也捐贈100條棉被共襄盛舉。

佛教淨心慈善基金會創辦人釋衍成法師、淨心慈善基金會董事長釋自凱、立委莊競程、市議員曾朝榮、300c1區榮華獅子會長王純純，松竹寺主委林春臨都到場參與。釋自凱感謝莊競程、曾朝榮等人熱心協助，促成這項活動順利舉行，希望能略盡社會綿薄之力，幫助更多人。

莊競程說，佛教淨心社會福利慈善事業基金會結合榮華國際獅子會等單位舉辦活動，不僅將善心深入各校學子關懷戶，也是重視孩子未來的義舉。曾朝榮呼籲社會各界善心人士，發揮拋磚引玉的精神，一起來幫助社會的弱勢，讓社會處處充滿溫馨與祥和。

台中市大里區慈天宮主委林永鑫說，包括啟里文教基金會、大里區農會、大里草湖獅子會、草湖工商發展協會、顧耳鼻喉診所都共襄盛舉，大家有志一同一起行善，他十分感謝。圖／慈天宮提供
台中市大里區慈天宮主委林永鑫說，包括啟里文教基金會、大里區農會、大里草湖獅子會、草湖工商發展協會、顧耳鼻喉診所都共襄盛舉，大家有志一同一起行善，他十分感謝。圖／慈天宮提供
歲末寒冬，台中市大里區慈天宮為讓東湖、西湖里弱勢民眾能過個好年，上午特別捐贈白米、麵條等物資及紅包給兩里百餘弱勢戶。圖／慈天宮提供
歲末寒冬，台中市大里區慈天宮為讓東湖、西湖里弱勢民眾能過個好年，上午特別捐贈白米、麵條等物資及紅包給兩里百餘弱勢戶。圖／慈天宮提供
私立佛教淨心社會福利慈善事業基金會，上午也在北屯區松竹寺舉辦「關懷孩童愛心物資捐贈行善活動」，送給340位學生每人獎助金1千元和物資。圖／立法委員莊競程提供
私立佛教淨心社會福利慈善事業基金會，上午也在北屯區松竹寺舉辦「關懷孩童愛心物資捐贈行善活動」，送給340位學生每人獎助金1千元和物資。圖／立法委員莊競程提供
台中市議員曾朝榮（左）呼籲社會各界善心人士，發揮拋磚引玉的精神，一起來幫助社會的弱勢，讓社會處處充滿溫馨與祥和。圖／立法委員莊競程提供
台中市議員曾朝榮（左）呼籲社會各界善心人士，發揮拋磚引玉的精神，一起來幫助社會的弱勢，讓社會處處充滿溫馨與祥和。圖／立法委員莊競程提供

延伸閱讀

關懷弱勢 桌球教父莊智淵為鼓山分局寒冬送暖開球

台中和平警3名所長結合企業家關懷弱勢 受贈家庭感謝

囊括非綠40張選票 台中正副議長張清照、顏莉敏連任

影／台中議長選舉 國民黨張清照「天花板」40票連任

相關新聞

污水廠可愜意喝咖啡？新光水資中心「黑水號」開幕

中市水利局引民間企業，入駐新光水資源中心，「黑水號」咖啡廳昨正式開幕，讓民眾可在以「貓」為主題的咖啡廳內，享受靜謐與慵懶...

另類尾牙同歡 台電千人溪州鄉農田拔蘿蔔

台電彰化區營業處今天在溪州鄉三條國小旁農田舉辦「千人拔蘿蔔」活動，彰化區處處長陳据湖說，台電每年過年前與彰化小農契作，讓...

台中廟宇、基金會關懷弱勢 學生獲贈千元獎助金

歲末寒冬，台中市大里區慈天宮為讓東湖、西湖里弱勢民眾能過個好年，上午特別捐贈白米、麵條等物資及紅包給兩里百餘弱勢戶，希望...

豐原春聯認購和生活小物義賣 募到22萬元全捐慈善團體

台中市議員陳清龍今天在豐原東仁街轉運中心，舉辦「2023大師揮毫過好年」春聯認購活動，民眾募集5張發票或花50元，就能獲...

南投信義布農族傳統織布工藝 登錄縣文化資產

傳統織布是布農族重要的傳統文化，充分展現其先民生活智慧，且具民族族群特徵，南投縣政府經文化資產審議通過公告，新登錄「布農...

彰化書法名家揮毫送春聯 民眾大排長龍

彰化縣文化局今天上午於彰化縣立美術館廣場舉辦「揚眉兔氣新春揮毫送春聯活動」，彰化縣長王惠美與書法名家一起揮毫寫春聯送給民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。