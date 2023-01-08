豐原春聯認購和生活小物義賣 募到22萬元全捐慈善團體

台中市議員陳清龍今天在豐原東仁街轉運中心，舉辦「2023大師揮毫過好年」春聯認購活動，民眾募集5張發票或花50元，就能獲得葉登聰、陳志聲等書法大師揮毫春聯一副，現場還有紅包袋、年畫及生活小物義賣，今天上午共募到22萬元現金，將全數捐給大豐原地區的慈善團體助弱勢。

今天早上，豐原轉運中心就有許多人到場登記春聯、品茗參加義賣，民眾參加春聯認購和義賣，開筆儀式，由台中市政府參事的書法家陳志聲揮毫「兔躍吉祥」，知名書法家葉登聰的作品「兔平安」，立刻被現場民眾買走收藏，民眾可當場挑選喜歡的春聯詞句，排隊等候書法大師揮毫，民眾說，市售手寫春聯大概要200到250元，今天做公益，花50元就有春聯。