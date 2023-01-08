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豐原春聯認購和生活小物義賣 募到22萬元全捐慈善團體
台中市議員陳清龍今天在豐原東仁街轉運中心，舉辦「2023大師揮毫過好年」春聯認購活動，民眾募集5張發票或花50元，就能獲得葉登聰、陳志聲等書法大師揮毫春聯一副，現場還有紅包袋、年畫及生活小物義賣，今天上午共募到22萬元現金，將全數捐給大豐原地區的慈善團體助弱勢。
今天早上，豐原轉運中心就有許多人到場登記春聯、品茗參加義賣，民眾參加春聯認購和義賣，開筆儀式，由台中市政府參事的書法家陳志聲揮毫「兔躍吉祥」，知名書法家葉登聰的作品「兔平安」，立刻被現場民眾買走收藏，民眾可當場挑選喜歡的春聯詞句，排隊等候書法大師揮毫，民眾說，市售手寫春聯大概要200到250元，今天做公益，花50元就有春聯。
現場還有各種生活實用小物義賣，中市議員陳清龍表示，每年都辦愛心春聯認購活動，和民眾一起營造過年歡樂氣氛，今年選在豐原轉運中心舉辦，延續協助服務鄉親精神，更希望可帶動豐原轉運中心商圈活絡經濟。
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