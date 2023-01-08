彰化書法名家揮毫送春聯 民眾大排長龍

彰化縣文化局今天上午於彰化縣立美術館廣場舉辦「揚眉兔氣新春揮毫送春聯活動」，彰化縣長王惠美與書法名家一起揮毫寫春聯送給民眾，王惠美也邀請大家春節連假可暢遊彰化，美術館目前有展出故宮國寶「翠玉白菜」，春節還有月影燈季、花在彰化等活動。

新春揮毫送春聯活動今天一早就吸引民眾大排長龍，書法名家現場揮毫，540份春聯讓民眾索取，並邀請彰化傑出子弟邱彥暄、邱彥棠兩兄弟表演魔幻之「笙」與嗩吶樂曲。

王惠美今天也與文化局長張雀芬、各書法學會理事長一起揮毫寫春聯。王惠美祝福大家新的一年能揚眉兔氣、鴻兔大展、兔年行大運、好運旺旺來。她說，縣府會持續努力，未來也會以創新接地氣的方式，推出讓鄉親有感的政策，讓彰化的文化能持續發揚光大。

王惠美說，彰化縣立美術館最近展出故宮國寶遊彰化2.0活動持續到2月28日，展出故宮四項國寶「翠玉白菜」、「玉龍紋盤」、「鐘錶化妝匣」、「陳子雲雕核桃殼花籃」等，在廣場也能欣賞「彰邑古城AR再現」，透過AR擴增實境，虛擬重現彰化300年前古城牆及城內街道市集，身歷其境感受清朝先民生活環境，重溫古城風華。1月14日起還有「月影燈季」開始點燈持續到2月28日，農曆大年初一到大年十五也歡迎大家前往溪州公園參觀花在彰化。