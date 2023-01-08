快訊

疫情再現降幅！本土+2萬3080例、331例境外、36死 較上周下降8.7%

北市立委補選天氣放晴 近中午投票率約25%

熱炒店慶生打卡遭尋仇 金山夜衝北市砍人 20歲男多處刀傷亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中「藏阿胖」限量秒殺 頭家霸氣宣布「拒絕代購」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中知名的「藏阿胖」老闆霸氣拒絕「代購」。圖／取自臉書
台中知名的「藏阿胖」老闆霸氣拒絕「代購」。圖／取自臉書

台中南區屯的「藏阿胖（羅芙蔥麵包）」，周休日一，下午開賣，常常開賣一小時內就完售1500到2000個招牌蔥麵包。老闆近日在臉書直接說「拒賣代購」，遭到負評指店家「囂張」，老闆說代購買了麵包卻不好好保存，衍生困擾。

台中南屯巷弄內的知名烘焙「羅芙蔥麵包」，每天限量蔥麵包，一出爐吸引長長人龍，每人限購30個。店家近日在官網貼文「拒賣代購」，遭到負評攻擊，店家回應說，常常有代購或黃牛買了麵包卻不好好保存，導致轉賣後發生問題，客人拿著壞掉的麵包上門求償。

店家祭出「拒賣代購」，只要被認出是代購就會拒賣。常常有代購在店外要求正在排隊的客人幫買，店家呼籲「因為你的舉手之勞，都在助長代購，這一點請大家注意。」

網友留言，因為店家限購30個，曾經被問過如果不買30個，餘額可否讓給她？網友同意，結果在臉書代購發現此人一個蔥麵包賺5到8元賣出，有被騙的感覺。

店家宣布後常常收到負評，甚至沒吃過麵包的網友直接留下負。店家直言，「好好賣個麵包平常會遇到奧客就算了，居然還會遇到沒吃過我們麵包就想給負評的巨嬰。」更強硬回應「想跟這幾天被趕走的代購說，對我們的任何打擊都沒用啦，死心吧。」

延伸閱讀

奧客退散！台中人氣蔥麵包「1500個被秒殺」，店家抵制黃牛竟遭負評洗版

麵包控必嚐！高雄旗津日式烘焙屋 「櫻花蝦鹽可頌」結合當地海味充滿特色

他拿早餐店漢堡和麥當勞麥香魚比大小 結果引起網友激辯

麥當勞大麥克改版！麵包到牛肉都不同 4款漢堡也升級

相關新聞

彰化書法名家揮毫送春聯 民眾大排長龍

彰化縣文化局今天上午於彰化縣立美術館廣場舉辦「揚眉兔氣新春揮毫送春聯活動」，彰化縣長王惠美與書法名家一起揮毫寫春聯送給民...

台中「藏阿胖」限量秒殺 頭家霸氣宣布「拒絕代購」

台中南區屯的「藏阿胖（羅芙蔥麵包）」，周休日一，下午開賣，常常開賣一小時內就完售1500到2000個招牌蔥麵包。老闆近日...

台中捷運9站可租行動電源 2月8日前 優惠前30分鐘免費

台中捷運結合共享行動電源服務品ChargeSPOT，在9處捷運站設行動電源租借站，明天（9日）啟用，2月8日前優惠前30...

肺炎高居十大死因第三 醫師提醒保肺注意「三防四族」

肺炎多年來高居國人十大死因第3位，尤其又有新冠肺炎疫情，更對國人造成威脅。聯合報健康事業部今就邀請了醫師和營養師，針對如...

雪季到！ 合歡山昆陽休息站設醫療站 守護遊客安全

合歡山是國內追雪勝地，入冬總是吸引大批遊客，但當地海拔高且氣溫驟降，易有高山症等不適症狀，南投縣衛生局為此協調急救責任醫...

50年中央市場明年吹熄燈號 中市北區開發新商業區

台中市北區中央市場使用近50年，市政府經都市計畫變更為商業區及公園用地，預定明年6月30日回收250席攤鋪位，將拆除後再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。