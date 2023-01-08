台中「藏阿胖」限量秒殺 頭家霸氣宣布「拒絕代購」

台中南區屯的「藏阿胖（羅芙蔥麵包）」，周休日一，下午開賣，常常開賣一小時內就完售1500到2000個招牌蔥麵包。老闆近日在臉書直接說「拒賣代購」，遭到負評指店家「囂張」，老闆說代購買了麵包卻不好好保存，衍生困擾。

台中南屯巷弄內的知名烘焙「羅芙蔥麵包」，每天限量蔥麵包，一出爐吸引長長人龍，每人限購30個。店家近日在官網貼文「拒賣代購」，遭到負評攻擊，店家回應說，常常有代購或黃牛買了麵包卻不好好保存，導致轉賣後發生問題，客人拿著壞掉的麵包上門求償。

店家祭出「拒賣代購」，只要被認出是代購就會拒賣。常常有代購在店外要求正在排隊的客人幫買，店家呼籲「因為你的舉手之勞，都在助長代購，這一點請大家注意。」

網友留言，因為店家限購30個，曾經被問過如果不買30個，餘額可否讓給她？網友同意，結果在臉書代購發現此人一個蔥麵包賺5到8元賣出，有被騙的感覺。

店家宣布後常常收到負評，甚至沒吃過麵包的網友直接留下負。店家直言，「好好賣個麵包平常會遇到奧客就算了，居然還會遇到沒吃過我們麵包就想給負評的巨嬰。」更強硬回應「想跟這幾天被趕走的代購說，對我們的任何打擊都沒用啦，死心吧。」