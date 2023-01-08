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台中捷運9站可租行動電源 2月8日前 優惠前30分鐘免費

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運綠線有9站提供行動電源租借站。圖／中捷提供
台中捷運綠線有9站提供行動電源租借站。圖／中捷提供

台中捷運結合共享行動電源服務品ChargeSPOT，在9處捷運站設行動電源租借站，明天（9日）啟用，2月8日前優惠前30分鐘免費。

行動電源租借站設在松竹站、文心崇德站、文心中清站、市政府站、水安宮站、文心森林公園站、豐樂公園站、大慶站及高鐵台中站等9處。

捷運公司指出，民眾對手機、平板的依賴度越來越高，ChargeSPOT首創跨國共享行動電源服務，為用戶及旅客等解決手機於外出期間電量不足的煩惱。可「甲地借乙地還」，時間地點均不受限，隨借即走，附帶三種款式的充電線接頭，滿足不同廠牌手機充電需求。

台中捷運運量歷經疫情衝擊，去年12月單月運量突破百萬人次，創下最高單月運量紀錄；去年月均運量也比去年月均量成長56%。

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