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台中和平警3名所長結合企業家關懷弱勢 受贈家庭感謝

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市和平警分局和平派出所長蔣吉翔、天輪派出所長許鍾煌與谷關派出所長林冠廷今天結合企業和地方人士，舉辦「寒冬送暖」關懷活動。圖／警方提供
台中市和平警分局和平派出所長蔣吉翔、天輪派出所長許鍾煌與谷關派出所長林冠廷今天結合企業和地方人士，舉辦「寒冬送暖」關懷活動。圖／警方提供

台中市和平警分局和平派出所長蔣吉翔、天輪派出所長許鍾煌及谷關派出所長林冠廷，今天結合企業和地方人士在谷關地區飯店舉辦寒冬送暖活動，一起發送物資給獨居長者與弱勢家庭。

今天的送暖活動有台中市溫泉觀光協會理事長何續華、立穎景觀公司負責人尤糲穎和當地里長參加，由尤糲穎出資準備民生物資，有電鍋、棉被及日常用品等共60份，發送南勢里25份、天輪里10份、博愛里25份。

和平警分局表示，員警平時透過家戶訪查發掘需要幫助的居民，主動與慈善團體聯繫，募集物資送往弱勢家庭傳遞愛心，並指導、協助向有關單位申請補助。

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