台中和平警3名所長結合企業家關懷弱勢 受贈家庭感謝

台中市和平警分局和平派出所長蔣吉翔、天輪派出所長許鍾煌及谷關派出所長林冠廷，今天結合企業和地方人士在谷關地區飯店舉辦寒冬送暖活動，一起發送物資給獨居長者與弱勢家庭。

今天的送暖活動有台中市溫泉觀光協會理事長何續華、立穎景觀公司負責人尤糲穎和當地里長參加，由尤糲穎出資準備民生物資，有電鍋、棉被及日常用品等共60份，發送南勢里25份、天輪里10份、博愛里25份。

和平警分局表示，員警平時透過家戶訪查發掘需要幫助的居民，主動與慈善團體聯繫，募集物資送往弱勢家庭傳遞愛心，並指導、協助向有關單位申請補助。