肺炎高居十大死因第三 醫師提醒保肺注意「三防四族」
肺炎多年來高居國人十大死因第3位，尤其又有新冠肺炎疫情，更對國人造成威脅。聯合報健康事業部今就邀請了醫師和營養師，針對如何保肺的預防之道舉辦講座，提供最佳的建議，會場湧進大批聽講民眾。
中國醫藥大學附設醫院高齡醫學科主任林志學說，保肺有所謂的「三防四族」要注意。所謂的三防是預防流感、肺炎鏈球菌和新冠，四個高風險族群則是慢性疾病、外出族（如業務、醫護人員）、吸菸族，和得過新冠肺炎者。
他說，台灣65歲以上高齡人口已超過16％，2025年將占比20％，肺炎鏈球菌主要侵襲5歲以下以及65歲以上族群，小孩鮮少有共病，引發重症死亡的機率相對低於長輩；長輩常認為只要控制好慢性病，就能避免染疫，但這絕對不是正確的觀念。
林志學說，每項慢性疾病都會對身體造成負擔，有慢性疾病者的免疫功能一定比較弱。特別是肺炎鏈球菌潛藏在鼻腔黏膜之中，當人體免疫系統下降或遭受外來感染侵襲時就容易發作。特別是已經得過新冠肺炎者更要注意，因為過去身體狀況較差，才有機會被病毒入侵，因此「陽過」後也得格外注意，避免再次感染。
他說，接種疫苗是降低感染、重症、死亡發生的最佳預防之道，如果已經打過公費的23價肺炎鏈球菌疫苗，建議隔一年可以加碼打13價。若還沒打公費23價肺鏈疫苗，建議先施打13價，隔一年再打23價。13價屬於結合型疫苗，可以幫助免疫細胞具有對抗肺炎鏈球菌的記憶力，即使抗體消退，再次遇到肺炎鏈球菌，還是能喚起記憶對抗細菌。因此建議最好兩種肺炎鏈球菌疫苗都施打，才有完整的防護力，遠離肺炎風險。
營養師吳家彤也說，保護肺平日應多攝取抗氧化食物，很多都來自天然食物，像是新鮮疏果、全榖雜糧類，蛋白質則優先選擇豆類、海鮮類。另若是已經染病吃不下，可在食物中增加些辛香料，像是蔥薑蒜和胡椒等。若喉嚨痛則可吃些果凍、冰淇淋、優格等，較好吞嚥，也可以補充蛋白質和熱量，以應付疾病。
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