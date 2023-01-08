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雪季到！ 合歡山昆陽休息站設醫療站 守護遊客安全

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣衛生局在合歡山昆陽休息站設置緊急醫療站，將於今年雪季執勤至2月28日，守護上山遊客安全。圖／南投縣政府提供
南投縣衛生局在合歡山昆陽休息站設置緊急醫療站，將於今年雪季執勤至2月28日，守護上山遊客安全。圖／南投縣政府提供

合歡山是國內追雪勝地，入冬總是吸引大批遊客，但當地海拔高且氣溫驟降，易有高山症等不適症狀，南投縣衛生局為此協調急救責任醫院，在昆陽休息站設置雪季醫療站，提供第一時間緊急醫療救護，而今年雪季勤務將持續至2月28日。

縣府指出，台14甲線合歡山公路是台灣唯一可開車直上3000公尺高山的公路，成入冬追雪的最佳地點，但雪季因當地低溫且高海拔，遊客恐有失溫、高山症等狀況，可最近的「清境醫療站」，路程約40分鐘，且人車暴增，致送醫易延遲。

而為縮短高山有急症病患取得醫療時效性，衛生局每年協調縣內急救責任醫院，於假日期間在昆陽休息站設置雪季醫療站，第一時間提供初步緊急處置，以及醫療救護後送，經衛生局統計，每年雪季醫療站約服務近300位個案。

衛生局表示，該局在今年雪季期間，與當地警方合作，並協調縣內6家急救責任醫院在昆陽休息站停車場內設置「昆陽假日醫療站」，主要在國定假日與星期例假日當日上午8時至收假日下午5時提供醫療服務，雪季勤務預計至2月28日。

衛生局長陳南松說，合歡山雖設有緊急醫療站，民眾上山仍要評估自身健康狀況再前往，務必做好保暖及高山準備，尤其心血管疾病患者及長輩，要注意頭頸部及四肢末端的保暖，採多層次的洋蔥式穿法，若感到身體不適應盡速下山或就醫。

常駐雪季醫療站的埔里基督教醫院醫師許經緯也提醒，遊客上山時應緩慢上升適應高度變化，可避免高山症狀，並備妥帽子、口罩、圍巾、手套、襪子及防滑鞋等禦寒裝備，若感到頭暈、無力、想吐等不適症狀得留意，必要時尋求醫療協助。

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