梧棲農會食農教育體驗 600名親子醃蘿蔔、拔蘿蔔同樂
台中市梧棲區農會今天在梧棲區龍安宮附近農田，舉辦「2023玉兔迎春好彩頭—食農教育體驗活動」，約600名親子一起醃蘿蔔DIY、拔蘿蔔同樂；梧棲農會總幹事王秝毅表示，透過活動讓民眾了解從產地到餐桌的食農教育，傳達環境永續、社會關懷、感恩惜福、愛物惜物的觀念。
梧棲區農會今天和龍安宮舉辦「2023玉兔迎春好彩頭—食農教育體驗活動」，現場有農特產品展售、名師春聯揮毫、農寶寶走SHOW，也結合台中市群愛慈善會辦理冬令救濟。
梧棲農會為推廣食農教育，邀請李正安、陳亭妤老師製作柚香白玉醃蘿蔔，親子體驗教導孩子白玉蘿蔔特性，從生長、食材前處理，及適合的料理如燉、煮、滷或曬乾、醃漬。示範區還展示蘿蔔葉梗、菜脯、老菜脯等蘿蔔相關製品。
活動也安排在梧棲區梧南路與梧棲大排旁的農田舉辦親子拔蘿蔔比賽，農會總幹事王秝毅表示，梧棲區農會與龍安宮聯合舉辦白玉蘿蔔食農體驗教育活動，讓參加活動親子知道，在「風頭水尾」梧棲現在這麼冷的天氣，白玉蘿蔔還能長的好又優質。
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