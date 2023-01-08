梧棲農會食農教育體驗 600名親子醃蘿蔔、拔蘿蔔同樂

台中市梧棲區農會今天在梧棲區龍安宮附近農田，舉辦「2023玉兔迎春好彩頭—食農教育體驗活動」，約600名親子一起醃蘿蔔DIY、拔蘿蔔同樂；梧棲農會總幹事王秝毅表示，透過活動讓民眾了解從產地到餐桌的食農教育，傳達環境永續、社會關懷、感恩惜福、愛物惜物的觀念。

梧棲區農會今天和龍安宮舉辦「2023玉兔迎春好彩頭—食農教育體驗活動」，現場有農特產品展售、名師春聯揮毫、農寶寶走SHOW，也結合台中市群愛慈善會辦理冬令救濟。

梧棲農會為推廣食農教育，邀請李正安、陳亭妤老師製作柚香白玉醃蘿蔔，親子體驗教導孩子白玉蘿蔔特性，從生長、食材前處理，及適合的料理如燉、煮、滷或曬乾、醃漬。示範區還展示蘿蔔葉梗、菜脯、老菜脯等蘿蔔相關製品。