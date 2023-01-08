寒冬送暖第12年 蔡其昌盼暖心行動遍布台中海線地區

立法院副院長蔡其昌每年農曆年前舉辦「寒冬送暖」活動，今年是第12年，他今天在台中市外埔文康中心，與台中市議員施志昌、全國會計師公會、台灣省會記師公會、台中市會計師公會及翼瓅會共同發放愛心物資，250戶弱勢家庭受幫助，他希望暖心行動更多人參與，遍布台中海線地區。

除了外埔區今天的送暖活動，蔡其昌近日將分別在清水區、梧棲區及大甲區、大安區，與天一圓德基金會共同舉辦寒冬送暖活動。

立法院副院長蔡其昌說，他每年在外埔和台中市議員施志昌服務處，結合全國、台灣省及台中市會計師公會等合辦寒冬送暖活動，不只外埔區，清水區、梧棲區及大甲區、大安區也是年年舉辦，他感謝天一圓德基金會、中華民國會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿、台灣省會記師公會理事長楊永成、台中市會計師公會理事長郭聰達及翼瓅會共同響應與帶領下，用行動為海線帶來更多溫暖。

台中市議員施志昌表示，外埔區寒冬送暖活動今年是第8年，每年都媒合熱心公益的會計師公會及企業組成的翼瓅會共同舉辦，準備白米、麵條、米粉、沙拉油、醬油、罐頭、面紙等物資提供給需要的民眾，未來也會持續把大家的愛心，透過實際的行動發送，盼能幫助更多需要的家庭。