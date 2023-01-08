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從墳場變成曬狗場 彰化市精華區三角公園新風景

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市臨最高地價的和平路三角公園圓環，打掉蓮花燈塔後，鋪上人工草皮，最近成了十多隻流浪犬享受日光浴的「曬狗場」。圖／縣議員黃千宴提供
彰化市臨最高地價的和平路三角公園圓環，打掉蓮花燈塔後，鋪上人工草皮，最近成了十多隻流浪犬享受日光浴的「曬狗場」。圖／縣議員黃千宴提供

彰化市和平路三角公園圓環原矗立被譏為最醜建物的蓮花燈塔，經市公所拆除，鋪上人工草皮後，卻又被批「像極了墳墓，令人毛毛的」，讓市公所如父子騎驢，怎麼做都有人罵。最近因為天冷，不到坪空間，常吸引來10多隻流浪犬來曬太陽，溫馨的風景背後，卻潛藏交通安全與衛生問題。

彰化市和平路三角公園圓環臨全縣最高地價區段，13年前，市公所花了500萬元設置蓮花燈塔噴水池，除被市民批評醜陋外，也影響行車視線，去年2月13日晚間被市公所展現魄力拆除，從此走入歷史。沒想到，拆掉蓮花燈座，鋪上人工草皮，卻反而批評「像極了墳墓」，後來市公所將圓環周邊混凝土墩座整平，也未再增設人工設施，即再無爭議。

不過，入冬後，民眾發現三角公園圓環竟成了「曬狗場」，儘管周邊車水馬龍，卻常有約10多隻流浪犬很舒服地躺在人工草皮上曬太陽，為繁忙街頭增添慢活的氣息。

彰化縣議員黃千晏昨天將「曬狗場」的照片PO上臉書，表示彰化市是友善城市，竟然有這處「寵物公園」，獲得很多民眾回響，有的認為狗狗日光浴很有趣，認為乾脆做為「寵物公園」，但也有人擔心影響交通安全與環境衛生。

黃千宴說，三角公園的未來市公所還沒有規畫，這些毛小孩卻先已找到出路，但這也凸顯流浪犬的安置及友善空間不足，才造成牠們必須自行找地方過更舒服的生活，卻也衍生交通安全及環境衛生的問題。

彰化縣動物防疫所所長董孟治說，為落實犬貓零撲殺政策，縣府除加強節育外，並充實員林阿寶坑流浪犬中途之家，也鼓勵民眾認養，期改善流浪犬遊蕩問題，至於在三角公園的流浪犬如已節育，即可就地原放，如果沒有攻擊性，不一定要捕捉，中途之家收容量畢竟有限。

彰化市長林世賢認為，市公所總不能把三角公園圓環用圍籬圍起來，由於圓環車行速度不快，流浪犬不致影響交通安全，也會請清潔隊加強環境衛生。不過，他批評縣府所謂的流浪犬收容容間不足是倒果為因的說法， 他說，他已找到一處約5公頃的用地，可供安置流浪犬，卻未獲縣府具體回應，而且將流浪犬訓練成工作犬，並鼓勵學校、社福機構認養，就可減少流浪犬數量。

彰化市臨最高地價的和平路三角公園圓環，打掉蓮花燈塔後，鋪上人工草皮，最近成了十多隻流浪犬享受日光浴的「曬狗場」。圖／縣議員黃千宴提供
彰化市臨最高地價的和平路三角公園圓環，打掉蓮花燈塔後，鋪上人工草皮，最近成了十多隻流浪犬享受日光浴的「曬狗場」。圖／縣議員黃千宴提供

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