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改善彰市中興路口 將增設車道

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化市大埔路、中興路及光華街交叉路口車禍多，縣府規劃在大埔路與中興路增設車道，事先分流不同方向的車輛。記者林敬家／攝影
彰化市大埔路、中興路及光華街交叉路口車禍多，縣府規劃在大埔路與中興路增設車道，事先分流不同方向的車輛。記者林敬家／攝影

彰化車禍死亡人數高居全台第二，縣府檢討7處易肇事路口，爭取預算改善，被地方評為「沒救了」的彰化大埔路、中興路與光華路多叉路口，縣府將增設車道分流，降低車流交錯，目前已完成設計送審，預計上半年將施工。

不過，當地里長認為，該路口車多、路幅小，不拓寬僅增設車道，根本無濟於事。縣府表示，改善計畫經專家評估，目前送審中，上路後會評估成效；縣府另在6處路口增設左轉車道。

彰化市大埔路、中興路及光華街路口曾是全國車禍第二多的路口，多年來事故不斷，光南里長蔡耀叁說，過去光華路曾改為單行道，但居民反彈，也曾在大埔路口設紅綠燈號誌，卻一路大塞車，學者專家會勘無疾而終，連警察指揮也因多叉路口，難以發揮功效。

蔡耀叁表示，大埔路、中興路口雖為十字路口，但並非垂直對稱，大埔路穿越中興路銜接的光華街寬度狹小，大埔路、光華街駛入中興路後，與省道中山路的距離過短，常見車輛卡在路口黃網線上動彈不得，大小車交錯險象環生。

縣府指出，規畫將中興路東往西（中山路方向）2線車道增為3線，長約100公尺，其中1線設為中山路往北專用道、另2線道供往南車流專用；大埔路銜接中興路前約60公尺，1線車道增為2線道，也是要分流左右方向車潮，避免動線交錯。

交通處長許俊宏說，目前提報改善的7處易肇事路口工程，都是利用既有路寬規畫，經專家評估設計，等中央審核通過後，將舉辦地方說明會再施作，實際上路後會評估成效。

大埔 車道 彰化

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