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影／武陵農場梅花季 農曆春節連假3千株紅、粉、白梅盛開

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
武陵農場梅花預估即日起到1月底農曆春節連假，場內約3千株梅花盛開，有紅色、粉紅色、白色，相互輝映爭豔。圖／武陵農場提供
武陵農場梅花預估即日起到1月底農曆春節連假，場內約3千株梅花盛開，有紅色、粉紅色、白色，相互輝映爭豔。圖／武陵農場提供

農曆春節倒數，武陵農場梅花目前開四至五成，花期可持續到元月底，最美賞花期預估從現在起到1月底農曆春節連假，場內約有3千株梅花盛開，有紅色、粉紅色、白色，相互輝映爭豔，呼籲賞花民眾把握一年一度的梅花季。

武陵農場副場長胡發韜說，武陵農場栽種的梅花主要分為紅色、粉紅色與白色3種色系。其中，紅色、紅粉色的品種，包括：紅牡丹、寒紅梅、胭脂梅等，有單瓣及重瓣；白梅則有重瓣的新冬至梅、單瓣的青軸、綠萼梅等，綠萼梅就是俗稱的綠梅，因萼綠花白、小枝青綠而得名。

每年梅花花季來臨，武陵農場3種色系的梅花競相綻放，交互爭豔，漫步其中，梅花芬芳，滿袖盈香，尤其繽紛花海在藍天白雲襯托下，交織出一幅幅美麗動人的畫面。

目前武陵農場山櫻花（台灣原生種的台灣緋寒櫻），花開約一到二成，預估在農曆春節連假可以開到六至七成，屆時農曆春節期間遊客可欣賞兩種美麗的花卉景觀，包括三種顏色的梅花與台灣原生種台灣緋寒櫻，彷彿置身國外。

武陵農場梅花預估即日起到1月底農曆春節連假，場內約3千株梅花盛開，有紅色、粉紅色、白色，相互輝映爭豔。圖／武陵農場提供
武陵農場梅花預估即日起到1月底農曆春節連假，場內約3千株梅花盛開，有紅色、粉紅色、白色，相互輝映爭豔。圖／武陵農場提供
武陵農場梅花預估即日起到1月底農曆春節連假，場內約3千株梅花盛開，有紅色、粉紅色、白色，相互輝映爭豔。圖／武陵農場提供
武陵農場梅花預估即日起到1月底農曆春節連假，場內約3千株梅花盛開，有紅色、粉紅色、白色，相互輝映爭豔。圖／武陵農場提供
武陵農場梅花預估即日起到1月底農曆春節連假，場內約3千株梅花盛開，有紅色、粉紅色、白色，相互輝映爭豔。圖／武陵農場提供
武陵農場梅花預估即日起到1月底農曆春節連假，場內約3千株梅花盛開，有紅色、粉紅色、白色，相互輝映爭豔。圖／武陵農場提供
武陵農場梅花預估即日起到1月底農曆春節連假，場內約3千株梅花盛開，有紅色、粉紅色、白色，相互輝映爭豔。圖／武陵農場提供
武陵農場梅花預估即日起到1月底農曆春節連假，場內約3千株梅花盛開，有紅色、粉紅色、白色，相互輝映爭豔。圖／武陵農場提供
武陵農場梅花預估即日起到1月底農曆春節連假，場內約3千株梅花盛開，有紅色、粉紅色、白色，相互輝映爭豔。圖／武陵農場提供
武陵農場梅花預估即日起到1月底農曆春節連假，場內約3千株梅花盛開，有紅色、粉紅色、白色，相互輝映爭豔。圖／武陵農場提供
武陵農場梅花預估即日起到1月底農曆春節連假，場內約3千株梅花盛開，有紅色、粉紅色、白色，相互輝映爭豔。圖／武陵農場提供
武陵農場梅花預估即日起到1月底農曆春節連假，場內約3千株梅花盛開，有紅色、粉紅色、白色，相互輝映爭豔。圖／武陵農場提供
武陵農場梅花預估即日起到1月底農曆春節連假，場內約3千株梅花盛開，有紅色、粉紅色、白色，相互輝映爭豔。圖／武陵農場提供
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武陵農場梅花預估即日起到1月底農曆春節連假，場內約3千株梅花盛開，有紅色、粉紅色、白色，相互輝映爭豔。圖／武陵農場提供
武陵農場梅花預估即日起到1月底農曆春節連假，場內約3千株梅花盛開，有紅色、粉紅色、白色，相互輝映爭豔。圖／武陵農場提供

武陵農場 梅花 春節

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