台中大里十九甲停車常被開單怕了 民代今爭取高灘地停車

台中市大里區民眾因車停自家騎樓常被檢舉開單怕了，向立委何欣純爭取在十九甲高灘地設置臨時停車區，何欣純今召集會勘，研商比照台北市、新北市設置，吸引逾30名民眾到場發聲。對於山洪爆發潛在危險，多名里長表示會預警，台中市交通局提出恐涉及國賠，水利署第三河川局長張稚煇說，若符合法規、防洪安全，將協助地方政府申請使用。

張稚煇認為，河川區域內，洪水可能會上來，影響人民生命財產安全，申請使用單位應做好疏散、緊急應變或安置計畫。

台中市交通局表示，十九甲高灘地為三河局管轄，將請三河局依現況等評估是否作為停車。另大里十九甲地區目前有立元停車場，提供221個汽車格位，使用率約7成，市府已規劃立新國中新闢活動中心增闢地下停車場，完工後將可提供約149個汽車格位，紓解十九甲地區停車需求。

何欣純今邀集水利署、水利局、交通局、大里區公所、市議員江和樹、林德宇、張芬郁、李天生等人，蘇柏興派特助，共同會勘十九甲高灘地。

與會的市民表示，大里十九甲地區停車不易，很多民眾把車子停在自家騎樓下，結果常常遭到檢舉魔人檢舉被開單，罰單都收到怕了，盼能利用堤外高灘地規劃作為停車空間。