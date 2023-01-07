快訊

斥資千萬堵學倫案 全國學位論文比對系統最快5月上線

面試空姐遭「剝光衣物只剩內褲」 受害正妹哭訴：像動物園的動物

3層樓高「屠城木馬」又來了 王世堅《炎上》被酸爆：上帝降臨啦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中大里十九甲停車常被開單怕了 民代今爭取高灘地停車

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立委何欣純因應台中市大里區民眾陳情爭取十九甲高灘地設置臨時停車區，今邀集相關單位會勘，吸引逾30名民眾到場發聲。圖／何欣純提供
立委何欣純因應台中市大里區民眾陳情爭取十九甲高灘地設置臨時停車區，今邀集相關單位會勘，吸引逾30名民眾到場發聲。圖／何欣純提供

台中市大里區民眾因車停自家騎樓常被檢舉開單怕了，向立委何欣純爭取在十九甲高灘地設置臨時停車區，何欣純今召集會勘，研商比照台北市、新北市設置，吸引逾30名民眾到場發聲。對於山洪爆發潛在危險，多名里長表示會預警，台中市交通局提出恐涉及國賠，水利署第三河川局長張稚煇說，若符合法規、防洪安全，將協助地方政府申請使用。

張稚煇認為，河川區域內，洪水可能會上來，影響人民生命財產安全，申請使用單位應做好疏散、緊急應變或安置計畫。

台中市交通局表示，十九甲高灘地為三河局管轄，將請三河局依現況等評估是否作為停車。另大里十九甲地區目前有立元停車場，提供221個汽車格位，使用率約7成，市府已規劃立新國中新闢活動中心增闢地下停車場，完工後將可提供約149個汽車格位，紓解十九甲地區停車需求。

何欣純今邀集水利署、水利局、交通局、大里區公所、市議員江和樹、林德宇、張芬郁、李天生等人，蘇柏興派特助，共同會勘十九甲高灘地。

與會的市民表示，大里十九甲地區停車不易，很多民眾把車子停在自家騎樓下，結果常常遭到檢舉魔人檢舉被開單，罰單都收到怕了，盼能利用堤外高灘地規劃作為停車空間。

何欣純說，今天會勘後，與議員做出3點結論，第一，請議員協助協調市府向三河局申請使用高灘地設臨時停車場，並比照台北市、新北市專責管理，並完善相關預警告知系統；第二，住戶騎樓使用法令涉及全國一體適用，建議仿效高雄市通過騎樓管理使用自治條例；第三，十九甲地區立仁平面停車場，請市府評估改建為立體化停車場。

立委何欣純因應台中市大里區民眾陳情爭取十九甲高灘地設置臨時停車區，今邀集相關單位會勘，吸引逾30名民眾到場發聲。圖／何欣純提供
立委何欣純因應台中市大里區民眾陳情爭取十九甲高灘地設置臨時停車區，今邀集相關單位會勘，吸引逾30名民眾到場發聲。圖／何欣純提供
立委何欣純因應台中市大里區民眾陳情爭取十九甲高灘地設置臨時停車區，今邀集相關單位會勘，吸引逾30名民眾到場發聲。圖／何欣純提供
立委何欣純因應台中市大里區民眾陳情爭取十九甲高灘地設置臨時停車區，今邀集相關單位會勘，吸引逾30名民眾到場發聲。圖／何欣純提供

停車場 何欣純

延伸閱讀

等了20年 台中太平區聯合行政中心今開工

中市太平區聯合行政中心開工 預計114年8月完工

發六千民眾說救急不救窮 何欣純：行政院快快提方案

藍2024「侯盧配」？ 綠委何欣純：再現韓國瑜「落跑配」

相關新聞

盧秀燕任內超徵120億 議員要求還稅於民每人發4291元

中央去年稅收超徵4500億元，行政院長蘇貞昌宣布全民普發6000元，還稅於民。民進黨中市議員林祈烽表示，台中近年共超收1...

台中大里十九甲停車常被開單怕了 民代今爭取高灘地停車

台中市大里區民眾因車停自家騎樓常被檢舉開單怕了，向立委何欣純爭取在十九甲高灘地設置臨時停車區，何欣純今召集會勘，研商比照...

影／武陵農場梅花季 農曆春節連假3千株紅、粉、白梅盛開

農曆春節倒數，武陵農場梅花目前開四至五成，花期可持續到元月底，最美賞花期預估從現在起到1月底農曆春節連假，場內約有3千株...

等了20年 台中太平區聯合行政中心今開工

台中市長盧秀燕今天主持太平區聯合行政中心開工祈福典禮。盧秀燕說，民眾等待近20年的聯合行政中心終於開工，因應地方需求，整...

彰化芬園免費拔蘿蔔上千人開拔 10分鐘1200斤蘿蔔被拔光

彰化芬園農會第三年舉辦免費拔蘿蔔，今天上午9點半開拔，上千人參加，8點不到就有許多人到場找好位置，8分地蘿蔔園約10多分...

台中市南屯「建功1號好宅」542人搶78戶 1月12日電腦抽籤

台中市南屯區社會住宅「建功1號好宅」規劃78戶，去年11月共758人提出申請入住，經審查合格為542件，台中市住宅發展工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。