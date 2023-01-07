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等了20年 台中太平區聯合行政中心今開工

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市太平區民眾等待近20年的太平區聯合行政中心今舉辦開工祈福典禮。圖／台中市政府提供
台中市太平區民眾等待近20年的太平區聯合行政中心今舉辦開工祈福典禮。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕今天主持太平區聯合行政中心開工祈福典禮。盧秀燕說，民眾等待近20年的聯合行政中心終於開工，因應地方需求，整合太平區公所與公設民營托嬰中心，設置公有停車場，設置120格汽車停車位與123格機車位，預計2025年8月完工，滿足民眾洽公、托育及停車生活需求。

今日開工典禮，包括盧秀燕、立委何欣純，以及台中市議員賴義鍠、蔡耀頡、張玉嬿、黃佳恬、前議員李麗華，以及內政部民政司長呂清源、社會局長廖靜芝、交通局長葉昭甫、數位治理局長林谷隆、研考會主委劉彥澧、農業局副局長蔡勇勝、民政局副局長周瑺玫、太平區長許貴芳，以及當地里長等共襄盛舉。

盧秀燕指出，今天是太平的大喜之日，太平區近年蓬勃發展，人口近20萬人、公共建設必須加大、加速興建。太平區聯合行政中心包括區公所、公托、地下停車場等，總經費5億7164萬6850元，感謝中央補助經費1億434萬6850元，減輕市府負擔，也感謝議會、在地議員通過預算順利開工。

呂清源說，恭喜太平區民眾，完工後當地民眾將有美輪美奐、現代化、符合各功能的聯合行政中心。

陳大田說，太平區聯合行政中心設置友善的環境，規劃陽台、露台、環景步道、空中花園等，提供洽公民眾遠眺太平區景觀。為地下二層、地上五層建築物，外觀以太平區特色的「橋」與「丘陵」為意象，塑造親民、有效率的行政中心。

何欣純說，她爭取太平區聯合行政中心興建案納入前瞻基礎建設計畫補助，2020年協助爭取100萬規劃費，2021年11月邀請內政部前部長徐國勇到太平地區見證當地居民實際需求，去年2月爭取到內政部核定最高金額1億元的經費補助，欣見今天開工，期待完工後將成為太平新地標。

台中市太平區民眾等待近20年的太平區聯合行政中心今舉辦開工祈福典禮。圖／台中市政府提供
台中市太平區民眾等待近20年的太平區聯合行政中心今舉辦開工祈福典禮。圖／台中市政府提供
台中市太平區民眾等待近20年的太平區聯合行政中心今舉辦開工祈福典禮。圖／台中市政府提供
台中市太平區民眾等待近20年的太平區聯合行政中心今舉辦開工祈福典禮。圖／台中市政府提供

盧秀燕 議員

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