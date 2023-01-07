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彰化東螺溪中段被濫倒廢棄物 縣政府一次重罰25萬元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府樹立告示禁止亂倒廢棄物，聽者藐藐，縣議員李俊諭及田尾鄉民代表今天前往關心。圖／李俊諭提供
彰化縣政府樹立告示禁止亂倒廢棄物，聽者藐藐，縣議員李俊諭及田尾鄉民代表今天前往關心。圖／李俊諭提供

東螺溪（舊濁水溪）是彰化縣昔日母親河，失去灌溉功能後變成區域排水，長期遭民眾濫倒廢棄物，縣政府去年對單一偷倒案最高開罰25萬元，仍無法遏止亂倒，下周將在中清橋附近增設一組監視錄影器抓偷倒。

彰化縣議員李俊諭今天通知東螺溪管理單位彰化縣政府水利資源處，負責取締廢棄物的環保局到東螺溪中清橋（埤頭鄉行政區域）河邊查看廢棄物亂丟狀況，田尾鄉民代表會主席吳俊樑、副主席李建宏和鄉民代表張勝彬、陳建誌前往關心。

「過年家家戶戶大掃除，恐怕有些廢棄物會偷倒過來。」李俊諭要求環保局和水資處經由內部協調權責分工，編列經費廣設監視錄影器，至少每個月巡邏一次，並以專案方式清除溪畔兩側雜草與雜木，改善目前光線陰暗和視野被遮蔽成了掩護濫倒垃圾的亂象。

水資處在東螺溪設置多處遠端智慧監視器，縣政府內部會議決定重罰亂倒廢棄物，2020年5月到去年底共取締552件，每件都依廢棄物清理法開罰6千元以上。水利資源處去年在田尾鄉興農橋下游4次清理廢棄物，查獲亂倒廢棄物之中，單件罰款最多25萬元。

水資處長馬英傑說，水利法罰款6萬元起跳，最高500萬元，田尾鄉到埤頭鄉的東螺溪河岸樹木多又雜，容易淪為髒亂死角，去年查獲倒整車家具等廢棄物，重罰25萬元，但再多宣導和再高額罰款都不如民眾自制，別再亂丟廢棄物汙染環境才能真正改善東螺溪髒亂。

廢棄物

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