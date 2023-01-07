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今年過年早 彰化送春聯也送紅包...袋都送到不夠

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉送春聯也送紅包袋。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉送春聯也送紅包袋。記者簡慧珍／攝影

「玉兔迎春添新象，風調雨順兆豐年。」彰化縣今天多個鄉鎮公所舉辦新春揮毫送春聯，永靖鄉公所加碼贈送限量版金兔紅包袋，400份不到15分鐘索取一空，900副春聯也送完，鄉長魏碩衛承諾明年增加春聯分量，給鄉民歡喜過新年。

永靖鄉公所邀請沈宗儒、陸振鉦、陳雪如、梁雅琪、賴益進、林麗娟、蔡天註、陳東華、賴樹中等9名書法老師現場揮毫，另請薩克斯風好手魏明清吹奏喜氣樂曲，清潔隊辦理跳蚤市場，民眾拿資源回收品可換紀念品，場面熱鬧。

永靖鄉公所今年額外發送紅包裝，每份6個，限量400份，很多民眾拿完春聯坐在會場中央等候，時間一到，主動排成4列魚貫上前領取，很多民眾說捨不得使用，司儀當場宣布「可以重複排隊」，部分民眾來回排隊索取直到送完為止。

鄉長魏碩衛表示，他就任鄉長還不到半個月，今年春節比較早，揮毫送春聯等事宜他和鄉公所人員準備上比較趕，數量不是很夠，明年一定增加春聯副數滿足民眾需求。

溪湖鎮公所今天也在鎮公所廣場舉辦新春揮毫送春聯，君承書畫協會、墨友書畫協會、湖埔社大國畫社動員30名書畫老師，總共送1500副春聯，年畫紅宣紙400張畫到不夠，臨時到文具行買，總數約送出500張年畫。

彰化縣文化局明天在縣立美術館廣場舉辦新春揮毫送春聯，第一梯次9點開始，表演及各級首長、民代示範揮毫後，第二梯次10點半到中午12點送春聯。

此外，慧德能仁慈善會默默行善40多年，關懷彰化22個鄉鎮縣市低收入戶，最近兩年新冠疫情拖累經濟，需要物資的人變多，物資越顯不足。今年關懷3700多戶，今天到二林區探視和贈送物資。

彰化縣溪湖鎮公所邀請書畫協會和書法班老師揮毫。圖／湖埔社大提供
彰化縣溪湖鎮公所邀請書畫協會和書法班老師揮毫。圖／湖埔社大提供

春聯 鄉長

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