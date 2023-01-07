盧秀燕任內超徵120億 議員要求還稅於民每人發4291元

中央去年稅收超徵4500億元，行政院長蘇貞昌宣布全民普發6000元，還稅於民。民進黨中市議員林祈烽表示，台中近年共超收120億餘元，盧秀燕應比照中央辦理，普發現金給市民，以台中市281萬市民計算，平均1人可以拿回4291元，減輕市民負擔。台中市財政局指出，108至110年度歲入決算數雖逾預算數，但108年度決算尚短絀48億餘元，109、110年度決算首見賸餘，為健全財政，須全數用於還債。

林祈烽統計，盧秀燕自108年上任迄今，每年的總預算歲入都有超收，108年決算超收41億7908萬6839元、109年超收56億3686萬5038元、110年則是超收22億4376萬2504元，111年度決算尚未公布，但依往年決算，應該也是超收，總計盧市長過去4年執政，合計超收稅金超過120億元。

林祈烽表示，市府超收的錢，多以稅課收入和罰款及賠償收入居多，其中108年稅課收入超收41億4311萬餘元，罰款及賠償收入超收10億6159萬餘元；109年稅課收入超收42億9772萬餘元，罰款及賠償收入超收12億4712萬餘元；110年稅課超收12億4489萬餘元，罰款及賠償收入超收12億9293萬餘元。此外，規費收入也是台中市政府超收預算的項目之一，從108年到110年，超收金額也逾14億餘元。

林祈烽說，政府對人民超收稅金，發還給人民是天經地義的事，尤其是超徵的稅收，本來就該還稅於民，他要求盧市長應比照中央，將過去4年超徵的稅收還給市民，如以台中市現有的281萬市民來計算，平均一人可分得4291元，請盧市長能苦民所苦，普發現金、還稅於民。

台中市財政局表示，台中市自99年合併升格直轄市以來，為縮短城鄉差距，積極投入各項重大市政建設，總決算年年差短，需以賒借收入彌平。

財政局提到，108至110年度歲入決算數雖逾預算數，但108年度決算尚短絀48億餘元，而109、110年度決算首見賸餘，賸餘數雖分別近5億元、6億餘元，為健全財政，須全數用於還債。經統計，市長盧秀燕執政4年來，公共債務未償餘額決算數已從107年底接任時的1258億元，下降至110年底的1176億元，代表台中財政狀況日漸改善，逐步落實「建設更多，舉債更少」的目標。