中市太平區聯合行政中心開工 預計114年8月完工

台中市太平區聯合行政中心在等待近20年後，今天終於開工，市長盧秀燕表示，預計民國114年8月完工，未來民眾洽公更方便、孩子有地方托育、民眾有地方停車。

太平區聯合行政中心興建計畫工程開工典禮下午舉行，盧秀燕、立委何欣純、內政部民政司長呂清源等人出席，將整合太平區公所與公設民營托嬰中心，因應地方需求，更於地面層及地下一、二層公有停車場共設置120格汽車停車位與123格機車停車位。

盧秀燕致詞時指出，等待近20年的聯合行政中心終於開工，預計114年8月完工，未來民眾洽公更方便、孩子有地方托育、民眾有地方停車，符合地方生活所需。

盧秀燕表示，今天是太平區的大喜之日，太平區近年蓬勃發展，人口近20萬人、地區不斷繁榮，公共建設必須加大、加速興建。太平區聯合行政中心包括區公所、公托、地下停車場等，總經費新台幣5億7164萬多元，感謝中央補助經費1億434萬多元，大大減輕市府負擔，也感謝市議會通過預算順利開工。

呂清源說，恭喜太平區民眾，完工後將有美輪美奐、現代化、符合多項功能的聯合行政中心為大家服務。

台中市建設局長陳大田表示，太平區聯合行政中心除整合太平區公所、公設民營托嬰中心及停車空間外，還設置先進符合需求的硬體設備與更友善的空間環境，規劃陽台、露台、環景步道、空中花園等，可提供洽公民眾遠眺太平區景觀。