快訊

台商「大白肺」插管病危 醫：返台者必做兩件事可救命

11縣市有感！花蓮規模4.7地震 最大震度4級

蔡依林「三點全露」解密 經紀人不敢直視真相曝光

中市太平區聯合行政中心開工 預計114年8月完工

中央社／ 台中7日電
台中市太平區聯合行政中心興建工程7日舉行開工動土典禮，台中市長盧秀燕（左4）、民進黨立委何欣純（右4）等人出席。圖／中央社（台中市政府提供）
台中市太平區聯合行政中心興建工程7日舉行開工動土典禮，台中市長盧秀燕（左4）、民進黨立委何欣純（右4）等人出席。圖／中央社（台中市政府提供）

台中市太平區聯合行政中心在等待近20年後，今天終於開工，市長盧秀燕表示，預計民國114年8月完工，未來民眾洽公更方便、孩子有地方托育、民眾有地方停車。

太平區聯合行政中心興建計畫工程開工典禮下午舉行，盧秀燕、立委何欣純、內政部民政司長呂清源等人出席，將整合太平區公所與公設民營托嬰中心，因應地方需求，更於地面層及地下一、二層公有停車場共設置120格汽車停車位與123格機車停車位。

盧秀燕致詞時指出，等待近20年的聯合行政中心終於開工，預計114年8月完工，未來民眾洽公更方便、孩子有地方托育、民眾有地方停車，符合地方生活所需。

盧秀燕表示，今天是太平區的大喜之日，太平區近年蓬勃發展，人口近20萬人、地區不斷繁榮，公共建設必須加大、加速興建。太平區聯合行政中心包括區公所、公托、地下停車場等，總經費新台幣5億7164萬多元，感謝中央補助經費1億434萬多元，大大減輕市府負擔，也感謝市議會通過預算順利開工。

呂清源說，恭喜太平區民眾，完工後將有美輪美奐、現代化、符合多項功能的聯合行政中心為大家服務。

台中市建設局長陳大田表示，太平區聯合行政中心除整合太平區公所、公設民營托嬰中心及停車空間外，還設置先進符合需求的硬體設備與更友善的空間環境，規劃陽台、露台、環景步道、空中花園等，可提供洽公民眾遠眺太平區景觀。

盧秀燕

延伸閱讀

「獨居嬤帶亡夫人形立牌坐中捷」改編成微電影 盧秀燕看了數度落淚

憂春節返鄉潮疫情升溫 台中市宣布1月12日起為長者設快打站

選前一天替王鴻薇站台 朱立倫：勝選有信心但是也擔心

接棒盧秀燕選市長？王育敏：專心當副市長沒有考慮選舉

相關新聞

盧秀燕任內超徵120億 議員要求還稅於民每人發4291元

中央去年稅收超徵4500億元，行政院長蘇貞昌宣布全民普發6000元，還稅於民。民進黨中市議員林祈烽表示，台中近年共超收1...

彰化芬園免費拔蘿蔔上千人開拔 10分鐘1200斤蘿蔔被拔光

彰化芬園農會第三年舉辦免費拔蘿蔔，今天上午9點半開拔，上千人參加，8點不到就有許多人到場找好位置，8分地蘿蔔園約10多分...

台中市南屯「建功1號好宅」542人搶78戶 1月12日電腦抽籤

台中市南屯區社會住宅「建功1號好宅」規劃78戶，去年11月共758人提出申請入住，經審查合格為542件，台中市住宅發展工...

「獨居嬤帶亡夫人形立牌坐中捷」改編成微電影 盧秀燕看了數度落淚

台中捷運綠線前年通車後，歷經疫情衝擊，運量一度下滑，去年12月單月運量突破百萬人次，創下最高單月運量紀錄，令人振奮。中捷...

65至70歲肺炎鏈球菌疫苗免費開打 翁章梁視察六腳接種站

嘉義縣自購1萬7600劑23價肺炎鏈球菌疫苗，提供設籍縣內65至70歲的民眾免費接種，上午全縣18鄉鎮市衛生所同步擴大接...

冷得早！彰化平地鴛鴦梅提前報到 過年將盛開

去年12月迎來進10年來最早報到的寒流，也讓平地梅花提早開花，彰化縣神農獎得主張洲府種植的鴛鴦梅這兩天開花，另外河津櫻、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。