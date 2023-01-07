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南投昆陽休息站設雪季醫療站 保障遊客安全

中央社／ 南投7日電

進入雪季，大批遊客會上合歡山追雪或登山，南投縣衛生局協調急救責任醫院，在昆陽休息站設雪季醫療站，即日起至2月28日，在國定假日與例假日提供醫療服務。

南投縣衛生局今天發布新聞稿，今年合歡山雪季從1月1日至2月28日為期60天，合歡山每年都會有大批遊客登山賞雪，為保障上山遊客安全，衛生局協調埔基醫療財團法人埔里基督教醫院等縣內6家急救責任醫院，設置雪季醫療站。

衛生局表示，距離合歡山最近的醫療站為清淨假日醫療站，開車約需40分鐘，如遇山上車多壅塞，需花更多時間，雪季期間在昆陽休息站設醫療站，高山有急症病患即可縮短取得醫療時間。

衛生局指出，每年雪季醫療站約服務近300名民眾，收治案例以高山症及失溫居多。設在昆陽休息站停車場內，服務時間為國定假日與例假日。

衛生局表示，雪季醫療站在今年元旦假期收治病患以高山症居多，多數在給予氧氣及保暖後狀況改善，提醒民眾應緩慢上升適應高度變化，可避免高山症狀，也需準備好禦寒裝備，另有心血管疾病者或高齡者應評估自身狀況再前往。

衛生局 合歡山

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