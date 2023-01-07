快訊

卸任後選總統？管中閔反問「想聽文雅還是淺顯說法」吐20字回應

東北季風減弱 明太陽露臉各地高溫上看25度

南投議長提興建垃圾焚化爐 縣府可轉型生質能源電廠

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市垃圾山最近火警，濃煙伴隨臭味直竄天際，讓周邊居民苦不堪言。圖／南投市公所提供
南投市垃圾山最近火警，濃煙伴隨臭味直竄天際，讓周邊居民苦不堪言。圖／南投市公所提供

南投縣議會今天臨時會，議長何勝豐認為，南投垃圾處理迫在眉睫，縣府提的綠能處理中心無法有效處理垃圾，他建議應自建垃圾焚化爐。南投縣長許淑華說，環保局正整體垃圾處理方式，也接觸國際不同的處理系統廠商，會跟議會溝通並取得居民同意，才決定最終垃圾處理方案。

何勝豐說，去年縣府在竹山鎮規畫綠能處理中心，議員沒被告知，也引發居民反彈。綠能處理中心將垃圾做成再生燃料棒，但廚餘或磚塊廢棄物無法再生，無法百分之百解決問題。南投縣累積垃圾22萬公噸，只靠環保署和外縣市代為處理量能有限，更常以「歲修」為由不處理。他認為，南投還是要有自己的垃圾焚化爐，縣府應盡快規畫，考慮人口、交通、腹地等因素，作為設置參考。

許淑華說，垃圾處理這是南投最重要的課題，縣府已與幾個縣市協調好，協助垃圾清運處理，目前每年約4萬多公噸，會再努力尋求協助，希望增加到9萬公噸。至於垃圾處理方案，縣府也跟國際不同的處理系統廠商接觸，了解利弊得失，在哪個地點採取什麼樣的處理系統技術。會跟議會做好溝通，並取得當地民眾的同意再決定方案。

縣議員沈夙崢說，新的縣府團隊和議會就位後，願意積極面對垃圾處理是好事。不過，30年前的舊式焚化爐，已經不符合現在垃圾處理需求，綠能處理中心、熱裂解等新的垃圾處理技術，她也和環保局多次溝通，她認為興建舊式焚化爐可行性不高，還是要著重在資源再利用原則，減少垃圾堆積。

環保局長李易書說，垃圾也是一種能源，桃園市和新竹縣在興建的焚化爐，都已經轉型生質能源電廠，將垃圾分類篩選，作為發電燃料，減少垃圾堆積又能發電，縣府也會朝這方面規畫，同時也將會以區作為垃圾處理單位，由幾個鄉鎮合作處理，設置場地和處理設施，並能改善周邊環境和景觀。

南投市垃圾堆置場上月火警，濃煙、惡臭讓民眾大感不滿。圖／南投市公所提供
南投市垃圾堆置場上月火警，濃煙、惡臭讓民眾大感不滿。圖／南投市公所提供
南投市垃圾山上月起火，濃煙伴隨臭味直竄天際，讓周邊居民苦不堪言。圖／南投市公所提供
南投市垃圾山上月起火，濃煙伴隨臭味直竄天際，讓周邊居民苦不堪言。圖／南投市公所提供

焚化爐 許淑華

延伸閱讀

林明溱受徵召選立委向同志喊抱歉 許淑華：守住南投第二席

南投立委補選國民黨人選卡卡 基層批中央不接地氣

直搗北松山藍營票倉 吳怡農嘆：在這邊從來沒有勝選過

張麗善送花籃祝賀出包 南投縣長許淑華變許淑美

相關新聞

彰化芬園免費拔蘿蔔上千人開拔 10分鐘1200斤蘿蔔被拔光

彰化芬園農會第三年舉辦免費拔蘿蔔，今天上午9點半開拔，上千人參加，8點不到就有許多人到場找好位置，8分地蘿蔔園約10多分...

台中市南屯「建功1號好宅」542人搶78戶 1月12日電腦抽籤

台中市南屯區社會住宅「建功1號好宅」規劃78戶，去年11月共758人提出申請入住，經審查合格為542件，台中市住宅發展工...

「獨居嬤帶亡夫人形立牌坐中捷」改編成微電影 盧秀燕看了數度落淚

台中捷運綠線前年通車後，歷經疫情衝擊，運量一度下滑，去年12月單月運量突破百萬人次，創下最高單月運量紀錄，令人振奮。中捷...

65至70歲肺炎鏈球菌疫苗免費開打 翁章梁視察六腳接種站

嘉義縣自購1萬7600劑23價肺炎鏈球菌疫苗，提供設籍縣內65至70歲的民眾免費接種，上午全縣18鄉鎮市衛生所同步擴大接...

冷得早！彰化平地鴛鴦梅提前報到 過年將盛開

去年12月迎來進10年來最早報到的寒流，也讓平地梅花提早開花，彰化縣神農獎得主張洲府種植的鴛鴦梅這兩天開花，另外河津櫻、...

豐原轉運中心新商機 搭車逛市集好便利

台中市豐原轉運中心開啟新商機，日前舉辦素食小夜市、文青形象市集，今天、明天再度開展文青市集，吸引外地民眾搭車來消費，讓轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。