南投議長提興建垃圾焚化爐 縣府可轉型生質能源電廠

南投縣議會今天臨時會，議長何勝豐認為，南投垃圾處理迫在眉睫，縣府提的綠能處理中心無法有效處理垃圾，他建議應自建垃圾焚化爐。南投縣長許淑華說，環保局正整體垃圾處理方式，也接觸國際不同的處理系統廠商，會跟議會溝通並取得居民同意，才決定最終垃圾處理方案。

何勝豐說，去年縣府在竹山鎮規畫綠能處理中心，議員沒被告知，也引發居民反彈。綠能處理中心將垃圾做成再生燃料棒，但廚餘或磚塊廢棄物無法再生，無法百分之百解決問題。南投縣累積垃圾22萬公噸，只靠環保署和外縣市代為處理量能有限，更常以「歲修」為由不處理。他認為，南投還是要有自己的垃圾焚化爐，縣府應盡快規畫，考慮人口、交通、腹地等因素，作為設置參考。

許淑華說，垃圾處理這是南投最重要的課題，縣府已與幾個縣市協調好，協助垃圾清運處理，目前每年約4萬多公噸，會再努力尋求協助，希望增加到9萬公噸。至於垃圾處理方案，縣府也跟國際不同的處理系統廠商接觸，了解利弊得失，在哪個地點採取什麼樣的處理系統技術。會跟議會做好溝通，並取得當地民眾的同意再決定方案。

縣議員沈夙崢說，新的縣府團隊和議會就位後，願意積極面對垃圾處理是好事。不過，30年前的舊式焚化爐，已經不符合現在垃圾處理需求，綠能處理中心、熱裂解等新的垃圾處理技術，她也和環保局多次溝通，她認為興建舊式焚化爐可行性不高，還是要著重在資源再利用原則，減少垃圾堆積。

環保局長李易書說，垃圾也是一種能源，桃園市和新竹縣在興建的焚化爐，都已經轉型生質能源電廠，將垃圾分類篩選，作為發電燃料，減少垃圾堆積又能發電，縣府也會朝這方面規畫，同時也將會以區作為垃圾處理單位，由幾個鄉鎮合作處理，設置場地和處理設施，並能改善周邊環境和景觀。