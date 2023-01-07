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彰化芬園免費拔蘿蔔上千人開拔 10分鐘1200斤蘿蔔被拔光

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化芬園農會第三年舉辦免費拔蘿蔔，今天上午9點半開拔，上千人參加。記者林敬家／攝影
彰化芬園農會第三年舉辦免費拔蘿蔔，今天上午9點半開拔，上千人參加。記者林敬家／攝影

彰化芬園農會第三年舉辦免費拔蘿蔔，今天上午9點半開拔，上千人參加，8點不到就有許多人到場找好位置，8分地蘿蔔園約10多分鐘就被拔個精光，場面相當熱鬧。

今天拔蘿蔔前，參與民眾規定都須站在田邊，等到「鞭炮」一放才能開拔，手巧的一個接一個的拔，將帶來的麻布袋裝得滿滿，也有攜家帶眷的一家人一起前來，直喊「拔越多，賺越多」，鄉內學生也前來體驗，不過因為白蘿蔔快速被掃空，有人帶著鐮刀、袋子到場才發現晚一步，相當失望。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷說，現在菜加不便宜，白蘿蔔市價約為每斤30元，加上白玉蘿蔔口感好，吸引許多人參加活動，今天在嘉興村嘉東街的蘿蔔園面積是8分地，大約有1200斤白玉蘿蔔；明天是圳墘村三川農場菇菇好附近，面積是1公頃，約有1500斤的白玉蘿蔔，預計會比今天更多人。

彰化芬園農會第三年舉辦免費拔蘿蔔，今天上午9點半開拔，上千人參加。記者林敬家／攝影
彰化芬園農會第三年舉辦免費拔蘿蔔，今天上午9點半開拔，上千人參加。記者林敬家／攝影

農會 彰化

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