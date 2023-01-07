搶救彰化市中興路高肇事率路口 縣府將增設車道分流

彰化縣車禍死亡人數高居全台各縣市第2，彰化縣府去年針對縣內易肇事路口進行檢討，提報營建署並獲核定補助2000萬元改善7處路口，其中被地方認為「沒救」的彰化市大埔路、中興路及光華街交叉路口，縣府規劃在大埔路與中興路增設車道，事先分流不同方向的車輛，預計今年施工，不過地方認為路幅小，成效恐怕有限。

2018年交通部公布全台10大易肇事路段排名，彰化市大埔路、中興路及光華街交叉路口排2名，多年下來事故仍不斷，光南里長蔡耀叁說，過去光華路曾改為單行道但居民反彈，也在大埔路口設紅綠燈號誌，但一路塞車塞到山上，警察現場指揮也因多叉路口駕駛難配合，學者專家來會勘都無疾而終。

蔡耀叁表示，該路口先天不良，大埔路、中興路口雖然十字路口，但並非典型垂直對稱，大埔路穿越中興路銜接的光華街寬度狹小，且大埔路、光華街駛入中興路後，與省道中山路的距離過短，容納車輛空間小，常見車輛在路口黃網線上動彈不得，大小車交錯險象環生。

交通處指出，中興路改善計畫將現有中興路東往西中山路方向的二線車道增加為三線，長約100公尺，其中一線作為準備進入中山路往北的專用道、另二線道供給往南車流專用；而在大埔路銜接中興路前約60公尺，一線車道增為二線道，也是要先分流左右不同方向的車輛，避免互相閃避碰撞。

彰化縣府交通處長許俊宏說，車禍事故除了人的因素，也要檢討現有道路工程是否須改善，提報的這七處易肇事路口工程都是利用既有道路寬度布設，經過專家評估設計，中央審核通過後將向地方說再施作，實際上路後會評估成效。

另六處路口改善包括和美鎮彰新路二段與東發路路口、埔心鄉員鹿路三段與埔新路路口、北斗鎮中華路與復興路路口、北斗鎮文苑路與神社路路口都將增設左轉專用道。