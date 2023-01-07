台中市南屯「建功1號好宅」542人搶78戶 1月12日電腦抽籤

台中市南屯區社會住宅「建功1號好宅」規劃78戶，去年11月共758人提出申請入住，經審查合格為542件，台中市住宅發展工程處表示，1月12日上午10時將辦理電腦抽籤作業，後續依抽籤結果通知正取戶辦理看、選屋等作業，最快可於今年3月底入住。

住宅處指出，南屯建功1號好宅，基地位於春安路、春安三街交叉口附近，建物為地下5層、地上15層，共提供78戶住宅，其中二房型52戶，營運第1年租金以市價5折出租，租金含管理費9000-9800元，三房型26戶，租金含管理費1萬2700元，每戶配備冷氣、抽油煙機、瓦斯爐、衛浴設備、熱水器、單人或雙人床箱及衣櫃等傢俱。

住宅處表示，去年11月共758人提出申請入住「建功1號好宅」，經審查合格為542件，相關審查合格名冊已公告於住宅處網站（https://thd.taichung.gov.tw/ ），審查合格案件將依申請人身分類別、評點分數、申請房型及電腦亂數序號等進行電腦抽籤，秉持公平、公正、公開原則，除抽籤程式已通過第三方驗證外，現場更有政風人員監督抽籤，並全程網路直播，抽籤結果也會於公告於住宅處網站。