「獨居嬤帶亡夫人形立牌坐中捷」改編成微電影 盧秀燕看了數度落淚

台中捷運綠線前年通車後，歷經疫情衝擊，運量一度下滑，去年12月單月運量突破百萬人次，創下最高單月運量紀錄，令人振奮。中捷公司今公布改編真人真事的微電影「老ㄟ咱來去七逃」，故事描述獨居的賀玉雲阿嬤，帶著已故丈夫的人形立牌搭捷運，完成兩人搭捷運出遊心願，鶼鰈情深畫面，讓台中市長盧秀燕熱淚盈眶，數度落淚。

台中捷運綠線前年4月25日通車後，面臨疫情衝擊，運量大幅下滑，去年單月最低運量為5月僅48.7萬人次，暑假期間運量才逐月增加，去年12月單月運量突破百萬人次，創下最高單月運量紀錄；111年月均運量也比110年月均量成長56%，成長幅度驚人。

中捷單月運量破百萬人次，今日於捷運市政府站舉行記者會，同時全台首映改編自真人真事的微電影「老ㄟ咱來去七逃」。影片主角賀玉雲阿嬤也出席首映會，她感謝市府與中捷公司將回憶化為真實影像，成為她最重要的收藏，賀阿嬤更一度感動落淚。

盧秀燕在微電影播放一開始也頻頻拭淚，她說，「我相信阿公一定在！」因自己公務繁忙，更要珍惜家人，提醒自己不能只專注於工作上，她也回憶先生為她犧牲很多，賀阿嬤的故事啟發她要對另一半更好。

盧秀燕說，她哭點低，已是第二次觀賞微電影，仍忍不住落淚。她也分享兩個小故事，其一為上屆上任時，即下定決心要把中捷蓋好，曾連續175天穿著中捷制服出席各項活動，前年4月25日最終完工通車。

「第二個為孝順的故事」，盧秀燕說，她曾看到祖孫三代搭乘捷運出遊，孩子孝順阿公阿嬤，「想帶他們去七逃」，中捷是一條愛的捷運，搭載著每個人迎向愛的旅程，中捷會繼續努力，提供最好服務。

中捷公司董事長林志盈也分享，去年颱風來襲，他在文心森林公園站巧遇一名坐輪椅的鼻咽癌末期患者「昌仔」，正逐站蓋中捷車站紀念章。因昌仔熱愛集郵戳，1年前獲贈中捷集章冊，非常開心，卻因身體孱弱難以出門，彰基安寧醫療團隊與中捷得知此事，合力幫他圓夢集章，令昌仔相當感動。

交通局長葉昭甫表示，1個月運量超過100萬人次，代表背後將近有100萬次不同的故事，希望未來朝向1個月1000萬次的感動，會努力迎接中捷第二條路線的動工。