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冷得早！彰化平地鴛鴦梅提前報到 過年將盛開

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
去年12月迎來進10年來最早報到的寒流，彰化縣神農獎得主張洲府種植的鴛鴦梅這兩天開花。圖／張洲府提供
去年12月迎來進10年來最早報到的寒流，彰化縣神農獎得主張洲府種植的鴛鴦梅這兩天開花。圖／張洲府提供

去年12月迎來進10年來最早報到的寒流，也讓平地梅花提早開花，彰化縣神農獎得主張洲府種植的鴛鴦梅這兩天開花，另外河津櫻、洲府枝垂櫻也含苞待放，今年農曆春節早，預計到時可在園區看到盛開的梅花以及剛開花的櫻花，張洲府說，因應物價上漲，今年過年也將暫停收入園費。

張洲府打造的彰化縣芬園鄉員農種苗繁殖場，占地17公頃，擁有50多種、300多萬株大小櫻花、梅花，現在還種平地水蜜桃。

梅花越冷越開花，但張洲府成功培育的鴛鴦梅相對耐熱，適合種植在平地，還能將梅花矮化，直接種在盆景裡，張洲府說，去年12月中連續冷了好幾天，甚至有3個晚上只有5度，讓鴛鴦梅比以往提遭一星期開花，預計農曆過年期間會大開。

張洲府表示，以往過年在2月時，民眾來賞花只能看到櫻花，但今年過年早，將罕見能一次看到梅花與櫻花，看到白花、粉紅、黃花盛開。

原本園區在過年期間會收100元入園費，大約都有1萬多人次湧進賞花，許多是一家老小一起來，免去上山舟車勞頓的辛苦，張洲府，今年也考量疫情趨緩，加上景氣不佳、物價波動，想回饋鄉親，將免費開放入園。

梅花 櫻花

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